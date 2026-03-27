WM-Qualifikation Playoffs
WM-Qualifikation in Europa live: Wo läuft das Playoff-Turnier im TV, Stream und im Ticker?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
WM 2026: Italien ohne Chance? Netz freut sich auf Playoff-Drama
Videoclip • 01:05 Min
Die letzten europäischen WM-Plätze werden im Rahmen der Playoffs ermittelt. Unter anderem sind Italien und die Türkei gefordert.
Die deutsche Nationalmannschaft und zahlreiche weitere Schwergewichte wie Spanien, Frankreich und England haben ihr Ticket für die WM 2026 längst in der Tasche. Für andere geht es nun in den Playoffs um alles oder nichts.
In Europa kämpfen 16 Teams um vier verbliebene Tickets. Der prominenteste Teilnehmer am Playoff-Turnier ist - wieder einmal - Italien.
Dem viermaligen Weltmeister droht nach 2018 und 2022 das dritte Quali-Aus in Serie. Am 26. und 31. März geht es nun für die Italiener und andere prominent besetzte europäische Teams wie die Türkei und Polen um die letzten Tickets.
WM-Qualifikation in Europa live: So laufen die Playoffs
Das Playoff-Turnier besteht aus zwei K.o.-Spielen für die 16 teilnehmenden Teams. Dies bedeutet, dass sich in Runde eins acht Teams durchsetzen und dann in der zweiten Runde die Möglichkeit haben, das Quali-Ticket mit einem weiteren Sieg zu schnappen.
Es wird dabei keine Hin- und Rückspiele geben, sondern immer nur ein einziges Duell.
WM-Qualifikation in Europa heute live: Die Duelle und der Turnierbaum im Überblick
Die Halbfinals stiegen allesamt am 26. März, ehe die Finals am 31. März folgen.
Pfad A:
Halbfinale 1: Italien vs. Nordirland 2:0
Halbfinale 2: Wales vs. Bosnien & Herzigowina 2:4 n.E.
Finale: Bosnien & Herzigowina vs. Italien (20:45 Uhr)
Pfad B:
Halbfinale 1: Ukraine vs. Schweden 1:3
Halbfinale 2: Polen vs. Albanien 2:1
Finale: Schweden vs. Polen (20:45 Uhr)
Pfad C:
Halbfinale 1: Türkei vs. Rumänien 1:0
Halbfinale 2: Slowakei vs. Kosovo 3:4
Finale: Kosovo vs. Türkei (20:45 Uhr)
Pfad D:
Halbfinale 1: Dänemark vs. Nordmazedonien 4:0
Halbfinale 2: Tschechien vs. Irland 4:3 n.E.
Finale: Tschechien vs. Dänemark (20:45 Uhr)
WM-Qualifikation: Laufen die europäischen Playoffs live im Free-TV
Nein, es gibt Stand heute keine Live-Übertragung der europäischen Playoff-Spielen im Free-TV.
WM-Qualifikation live: Wo gibt es einen Livestream zu den europäischen Playoffs?
DAZN hat die Rechte für alle Playoffspiele und wird diese über die App oder die Web-Adresse im Livestream zeigen. Ausgewählte Partien könnten zudem in den linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 zu sehen sein.
Voraussetzung ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Kostenlose Livestreams werden nicht angeboten.
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WM-Qualifikation: Gibt es einen Ticker zu den Spielen der europäischen Playoffs?
Ja. Die Quali-Matches können allesamt auf ran im Liveticker verfolgt werden.
WM-Qualifikation: In welcher Gruppe landen die Playoff-Sieger bei der WM?
Schon jetzt ist klar, welcher WM-Gruppe die Playoff-Sieger zugehören werden.
Italien, Bosnien, Nordirland und Wales würden in der Gruppe B gegen Kanada, Katar und die Schweiz antreten.
Für die Ukraine, Schweden, Polen oder Albanien geht es in der WM-Gruppe mit den USA, Paraguay und Australien weiter.
Auf die Slowakei, Kosovo, Türkei oder Rumänien würden die Niederlande, Japan und Tunesien warten.
Dänemark, Tschechien, Irland und Nordmazedonien bekämen es in Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea zu tun.
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