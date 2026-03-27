Schalke 04 plant offenbar umfangreiche Änderungen in der Veltins-Arena

RAN FUSSBALL: U21 U21 als Sprungbrett für WM 2026? "Es ist ein Traum" Videoclip • 01:38 Min Link kopieren Teilen

Schalke 04 steht vor dem Saisonschlussspurt an der Tabellenspitze der 2. Liga. Unabhängig vom möglichen Bundesliga-Aufstieg planen die Königsblauen laut einem Bericht im Sommer umfangreiche Umbaumaßnahmen in der Veltins-Arena.

Mit der 2001 eröffneten Veltins-Arena war Schalke 04 bei der Errichtung von modernen Multifunktionsarenen Vorreiter in Deutschland. 25 Jahre später ist die Spielstätte noch immer ein Aushängeschild. Nichtsdestotrotz haben andere Vereine nachgezogen, und der digitale Fortschritt bringt den Klub dazu, im Sommer umfangreiche Umbaumaßnahmen anzustreben.

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Schalke 04 plant offenbar digitale Werbebanden In der Arena sind laut "Sport Bild" mehrere Modernisierungen im Bereich Werbung und Information geplant. Ein zentrales Projekt betrifft demnach die Gegengerade. Dort soll künftig im oberen Bereich eine digitale Werbebande installiert werden. Bislang setzen alle vier Tribünen ausschließlich auf klassische, fest installierte Werbeflächen, die immer dieselben Sponsoren zeigen. Durch die neue Technik könnten die Inhalte flexibel gewechselt und deutlich mehr Partner berücksichtigt werden – ein Modell, das beispielsweise Borussia Dortmund in seinem Stadion bereits erfolgreich nutzt. FC Schalke 04: Stürmer Moussa Sylla lässt seine Zukunft offen Die Investition liegt bei rund 350.000 Euro und soll sich durch zusätzliche Einnahmen innerhalb etwa eines Jahres amortisieren.

Schalke 04: Videowürfel soll auch modernisiert werden Auch im Innenraum der Arena steht dem Bericht zufolge eine technische Aufwertung an. Der Videowürfel soll ebenfalls digital erweitert werden. Momentan befindet sich unter den Bildschirmen eine statische Werbefläche, die aktuell nur vom Werbe-Partner "Knappschaft Kliniken" genutzt wird. Künftig sollen dort ebenfalls digitale Anzeigen zum Einsatz kommen, um flexibler auf verschiedene Werbepartner reagieren zu können.

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