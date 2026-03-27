ran Fußball DFB-Team: Rüdiger-Rückkehr? Nagelsmann erklärt seine Rolle Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Ist Jamal Musiala für die Weltmeisterschaft 2026 gesetzt? Ja - und nein. Die Rückennummer 10 ist zwar für den Spielmacher des FC Bayern München reserviert, fit sein muss er aber trotzdem.

Julian Nagelsmann macht sich mit Blick auf die Fußball-WM keine Sorgen um Jamal Musiala. "Er hat nicht mehr so viel Zeit, das steht außer Frage", bekannte der Bundestrainer zwar, aber: "Ich traue ihm zu, dass er auf 100 Prozent kommt." Musiala fehlt beim Start ins WM-Jahr mit den Länderspielen am Freitag in Basel gegen die Schweiz (ab 20:45 Uhr im Liveticker) und am Montag in Stuttgart gegen Ghana (ab 20:45 Uhr im Liveticker) wegen einer Schmerzreaktion in seinem im vergangenen Sommer schwer verletzten Bein. "Das Wichtigste ist, dass er gesund ist, dass er schmerzfrei ist", sagte Nagelsmann, "und dass er dann sein Level erreicht."

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