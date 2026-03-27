WM 2026: Iran verbietet allen Sportteams die Reise in "feindliche Länder"

ran Fußball Offizieller WM-Song - Fans sauer: "Meine Ohren bluten!" Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Hinter der WM-Teilnahme des Iran steht trotz der sportlichen Qualifikation ein großes Fragezeichen. Nun macht die Politik eine Ansage, die nicht nur die Nationalmannschaft betrifft.

In rund elf Wochen startet die Weltmeisterschaft in Amerika. Doch ab sofort sollen iranische Sportmannschaften nicht mehr in "feindliche Länder" reisen, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Donnerstag. "Die Anwesenheit von National- und Vereinsmannschaften in Ländern, die als feindlich gelten und die Sicherheit iranischer Athleten und Teammitglieder nicht gewährleisten können, ist bis auf Weiteres verboten", teilte das iranische Sportministerium in Teheran mit. DFB-Team: Jonas Urbig reist verletzt ab - Finn Dahmen nachnominiert Das Verbot bezieht sich primär auf das geplante Achtelfinalspiel der Asian Champions League. Der FC Traktor Sazi sollte im April gegen Shabab Al Ahli aus Dubai antreten. Das Playoff-Spiel ist als Ergebnis der Auslosung der Asian Football Confederation am Mittwoch in Saudi-Arabien angesetzt worden. Das iranische Ministerium erklärte daraufhin, dass der Fußballverband und die Vereine "dafür verantwortlich sein werden, die Asiatische Fußballkonföderation über diese Angelegenheit zu informieren, um die Spiele an einen anderen Ort zu verlegen".

Iran bei der Weltmeisterschaft 2026 dabei? Die anstehende Weltmeisterschaft in Amerika ab dem 11. Juni sorgt im Iran schon länger für Spannungen. Aufgrund des anhaltenden Konflikts in Nahost, an dem auch die Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt sind, hatte der Iran gefordert, alle seine WM-Spiele in Mexiko austragen zu dürfen. Dies wurde von FIFA-Präsident Gianni Infantino allerdings abgelehnt. Das Turnier solle wie geplant stattfinden. Die iranische Regierung erklärte weiter, dass sie keine Absichten hätte, die WM zu boykottieren, was das Land teuer zu stehen kommen würde, sie allerdings nicht in die USA reisen wollen würde, solange diese den Iran noch bombardierten.

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