Fußball
WM-Verkaufspläne der FIFA - Pressestimmen zum angedrohten UEFA-Boykott: "Totaler Krieg"
Aktualisiert:von SID
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Fußball - Infantino erklärt Investoren-Deal der FIFA: "Einmalige Gelegenheit"
Videoclip • 02:34 Min
Die WM-Verkaufspläne der FIFA schlagen hohe Wellen. Die UEFA hat mittlerweile mit einem Boykott zukünftiger Weltmeisterschaften gedroht. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.
Die Europäische Fußball-Union (UEFA) droht im Machtkampf mit Gianni Infantino mit einem Boykott aller FIFA-Turniere, sollte der Präsident des Weltverbandes seinen Investoren-Deal durchdrücken.
In der Fußballwelt ist vom "totalen Krieg" die Rede, auch Infantinos Rücktritt wird gefordert.
UEFA will Gianni Infantino wohl stürzen - ausgerechnet er soll FIFA-Präsident werden
Die internationalen Pressestimmen im Überblick.
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ENGLAND
The Sun: "Das Ende der Welt. England will die Weltmeisterschaft boykottieren, nachdem die UEFA-Mitgliedsländer einstimmig beschlossen haben, den Protest gegen den geldgierigen Ausverkauf der FIFA zu unterstützen."
Daily Star: "Giannis Geldmacherei abgelehnt."
The Guardian: "Eine knapp zweistündige Krisensitzung endete mit einer einheitlichen Haltung, obwohl zuvor befürchtet worden war, dass kleinere Länder, angelockt durch die im Rahmen von Infantinos Plan angebotenen Gelder, sich dafür aussprechen würden. Das bedeutet, dass Infantino vor einer schwierigen Aufgabe steht, um seinen Plan voranzubringen."
Mirror: "Gianni Infantino muss gehen. Für den FIFA-Chef gibt es nach seiner brutalen Reaktion auf die WM-Pläne kein Zurück mehr."
FRANKREICH
RMC SPORT: "Offener Krieg: Die UEFA wird die Weltmeisterschaft boykottieren, falls das umstrittene FIFA- und Infantino-Projekt realisiert wird."
L'Équipe: "Die Drohung mit einem Boykott. Das von FIFA-Präsident Gianni Infantino zur Steigerung der Einnahmen befürwortete Projekt hat in Europa heftige Kritik hervorgerufen. Die europäischen Verbände haben nun beschlossen, ihren Worten Taten folgen zu lassen."
Le Parisien: "Eine Bombe! Während Gianni Infantinos Projekt, die FIFA über ein kommerzielles Unternehmen für private Investoren zu öffnen, einen regelrechten Tsunami in der Fußballwelt ausgelöst hat, gab die UEFA bekannt, dass ihre 55 Mitgliedsverbände einstimmig beschlossen haben, den Boykott der Weltmeisterschaft zu unterstützen."
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ITALIEN
Gazetta dello Sport: "Die UEFA führt einen totalen Krieg gegen Infantino. Die europäischen Verbände haben eine schockierende Entscheidung getroffen."
Corriere dello Sport: "UEFA fordert FIFA heraus: Der Konflikt hat eine beispiellose Eskalation erreicht."
ÖSTERREICH
Krone: "Paukenschlag!"
oe24: "Jetzt eskaliert der Fußball-Krach endgültig."
SCHWEIZ
Blick: "Machtkampf im Fußball. (...) Die UEFA legt sich mit dem von Gianni Infantino geführten Weltfussballverband, der FIFA, an. Es herrscht maximale Eskalationsstufe."
SPANIEN
AS: "UEFA-Boykott der FIFA: Die von Aleksander Ceferin geführte Organisation hat Infantino eine deutliche Warnung ausgesprochen. (...) Diese harte Ankündigung verschärft den Konflikt in der Fußballwelt, nachdem die FIFA ihre Absicht geäußert hatte, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen."
Mundo Deportivo: "Im Fußball ist eine totale Krise ausgebrochen."
Auch interessant: WM-Verkauf? Alle Infos zum FIFA-Knall im News-Ticker Und: Infantino könnte Gehalt wohl verzehnfachen
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