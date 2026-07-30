Die WM-Verkaufspläne der FIFA schlagen hohe Wellen. Die UEFA hat mittlerweile mit einem Boykott zukünftiger Weltmeisterschaften gedroht. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

In der Fußballwelt ist vom "totalen Krieg" die Rede, auch Infantinos Rücktritt wird gefordert.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) droht im Machtkampf mit Gianni Infantino mit einem Boykott aller FIFA-Turniere, sollte der Präsident des Weltverbandes seinen Investoren-Deal durchdrücken.

ENGLAND

The Sun: "Das Ende der Welt. England will die Weltmeisterschaft boykottieren, nachdem die UEFA-Mitgliedsländer einstimmig beschlossen haben, den Protest gegen den geldgierigen Ausverkauf der FIFA zu unterstützen."

Daily Star: "Giannis Geldmacherei abgelehnt."

The Guardian: "Eine knapp zweistündige Krisensitzung endete mit einer einheitlichen Haltung, obwohl zuvor befürchtet worden war, dass kleinere Länder, angelockt durch die im Rahmen von Infantinos Plan angebotenen Gelder, sich dafür aussprechen würden. Das bedeutet, dass Infantino vor einer schwierigen Aufgabe steht, um seinen Plan voranzubringen."

Mirror: "Gianni Infantino muss gehen. Für den FIFA-Chef gibt es nach seiner brutalen Reaktion auf die WM-Pläne kein Zurück mehr."

FRANKREICH

RMC SPORT: "Offener Krieg: Die UEFA wird die Weltmeisterschaft boykottieren, falls das umstrittene FIFA- und Infantino-Projekt realisiert wird."

L'Équipe: "Die Drohung mit einem Boykott. Das von FIFA-Präsident Gianni Infantino zur Steigerung der Einnahmen befürwortete Projekt hat in Europa heftige Kritik hervorgerufen. Die europäischen Verbände haben nun beschlossen, ihren Worten Taten folgen zu lassen."

Le Parisien: "Eine Bombe! Während Gianni Infantinos Projekt, die FIFA über ein kommerzielles Unternehmen für private Investoren zu öffnen, einen regelrechten Tsunami in der Fußballwelt ausgelöst hat, gab die UEFA bekannt, dass ihre 55 Mitgliedsverbände einstimmig beschlossen haben, den Boykott der Weltmeisterschaft zu unterstützen."