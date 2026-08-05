ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Herr Kompany, spielt Neuer jetzt? Videoclip • 01:31 Min Link kopieren Teilen

Lewis Holtby hat jüngst seine Karriere beendet, für ran begleitet er den Zweitliga-Auftakt zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC als Gast-Experte. Wir stellen den Ex-Profi genauer vor.

Lewis Holtby: Von Magath kritisiert, bei Tuchel durchgestartet Holtby wechselte im Alter von 13 Jahren aus der Nachwuchsabteilung von Borussia Mönchengladbach zu Alemannia Aachen. Spätestens mit seiner überragenden Zweitligasaison brachte er sich überall ins Schaufenster und wurde mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Spieler seines Jahrgangs ausgezeichnet. Schließlich wechselte er im Sommer 2009 zum FC Schalke 04. Dort aber traf er auf Trainer Felix Magath, dessen Art gerade für einen jungen Spieler nicht immer einfach ist. Holtby kam in der Hinrunde auf nur wenige Einsatzzeiten und erlebte einmal am eigenen Leib, wie Magath aus der Haut fahren kann. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen den 1. FC Nürnberg verhielt sich Holtby in der Schlussphase nicht clever und ermöglichte den Franken beinahe die Chance zum Ausgleich. 2. Bundesliga 2026/26: Die Heimtrikots aller 18 Klubs "Er hat voll gewütet", berichtete Holtby im Buch "Traumberuf Fussballprofi - Der harte Weg vom Bolzplatz in die Bundesliga". Die Ansage von Magath habe ihn sehr mitgenommen. "Ich bin dann duschen gegangen und war fix und fertig. Mein Kopf war kaputt." Rückblickend sei er aber "dankbar, dass er mich zur Sau gemacht hat. Das hat er fantastisch gemacht. Ich bin dadurch schnell sehr viel reifer geworden." Seine erste Schalker Zeit endete für Holtby dennoch nach gut einem halben Jahr, danach ging es auf Leihbasis zunächst zum VfL Bochum und schließlich im folgenden Sommer zum 1. FSV Mainz 05. Dort sorgte er als Teil der "Bruchweg-Boys" für Furore, mit dem jungen Trainer Thomas Tuchel startete Mainz mit sieben Siegen in die Saison und wurde am Ende sensationell Fünfter. Holtby hatte daran erheblichen Anteil, vor allem in der starken Startphase ragte er heraus. Der Lohn: Der damalige Bundestrainer Joachim Löw berief ihn erstmals in die Nationalmannschaft. Doch der steile Aufstieg geriet anschließend etwas ins Stocken, weshalb Holtby trotz seines großen Talents letztlich "nur" drei Länderspiele bestritt.

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Holtby erfüllt sich Traum von der Premier League Nach seiner Rückkehr von Mainz nach Schalke nahm er unter Ralf Rangnick und dessen Nachfolger Huub Stevens eine prägende Rolle als Schlüsselspieler ein. Dennoch wechselte er im Januar 2013 nach England zu Tottenham Hotspur und erfüllte sich mit dem Schritt in die Premier League einen Lebenstraum. Holtbys Vater ist Engländer, er selbst besitzt neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft. Bei den Spurs spielte Holtby auch mit dem jungen Harry Kane zusammen, seine eigene Zeit bei den Nord-Londonern verlief jedoch durchwachsen. In der Rückrunde der Saison 2013/14 wurde er zum FC Fulham verliehen. Im folgenden Sommer kehrte er nach Deutschland zurück und schloss sich - zunächst auf Leihbasis, später fest - dem Hamburger SV an. Start der 2. Bundesliga: Tradition, Überraschungen und die Premiere der neuen Regeln Zu dieser Zeit befand sich der Traditionsklub allerdings bereits im Niedergang, in seinem ersten Jahr beim HSV musste Holtby mit den Norddeutschen in die Relegation. Dort gelang zwar die Rettung, drei Jahre später jedoch folgte der bittere Gang in die Zweitklassigkeit. Holtby blieb noch ein Jahr, verabschiedete sich nach dem verpassten Wiederaufstieg jedoch wieder nach England. Dieses Mal ging es in die zweitklassige Championship zu den Blackburn Rovers. 2021 kehrte er erneut nach Deutschland zurück und schloss sich Holstein Kiel an. In der Saison 2023/24 erlebte er noch einmal eine bärenstarke Saison und sammelte 15 Scorerpunkte in der 2. Bundesliga. Seine letzte Profistation war der niederländische Klub NAC Breda.

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Lewis Holtby privat: Zweifacher Vater und Veganer Privat hat Holtby seinen Lebensmittelpunkt schon längere Zeit in Hamburg, wo er mit seiner Ehefrau Aylin lebt. Sie haben zwei gemeinsame Töchter. Holtby hat noch einen jüngeren Bruder namens Joshua, der heute in der Landesliga Mittelrhein spielt. Lewis Holtby ist leidenschaftlicher Musikliebhaber und ernährt sich zudem seit vielen Jahren vegan. "Tiere werden heutzutage teilweise in skandalösen Umständen gehalten. Das kann und will ich nicht unterstützen. Ich lebe jetzt bewusster und fühle mich damit super", sagte er bereits 2018.

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