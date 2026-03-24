DFB-Team: Antonio Rüdiger wehrt sich gegen seine Kritiker

Nach seinem heftigen Foul bei Real Madrid hat sich der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger nun gegen seine Kritiker zur Wehr gesetzt.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger stand zuletzt in Spanien mal wieder im Fokus. Der Star von Real Madrid sorgte mit einem üblen Foul gegen Getafes Diego Rico für negatives Aufsehen.

Zwar kam der Abwehrspieler für seine Aktion mit dem Knie gegen den am Boden liegenden Rico ohne Konsequenzen davon, dennoch wandte sich der 33-Jährige nun an seine Kritiker.

"Ich kriege das natürlich mit. Wenn man als Nationalspieler so in der Kritik steht, dann macht man sich Gedanken", sagte Rüdiger der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", "wenn die Kritik seriös und sachlich vorgetragen wird, nehme ich sie natürlich auch ernst, weil ich selbst weiß, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren".