Relegation zur 3. Liga: Würzburger Kickers gehen ersten Schritt

Im Relegations-Hinspiel konnten die Würzburger Kickers knapp beim 1. FC Lok Leipzig gewinnen und stehen damit mit einem Bein in der 3. Liga.

Die Würzburger Kickers stehen nach vier Jahren vor der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga.

Die Franken gewannen am Donnerstag das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs beim 1. FC Lok Leipzig mit 1:0 (0:0). Am kommenden Montag können die Würzburger im Rückspiel im eigenen Stadion den Aufstieg perfekt machen.