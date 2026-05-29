3. Liga
Relegation zur 3. Liga: Würzburger Kickers gehen ersten Schritt
Aktualisiert:von SID
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Im Relegations-Hinspiel konnten die Würzburger Kickers knapp beim 1. FC Lok Leipzig gewinnen und stehen damit mit einem Bein in der 3. Liga.
Die Würzburger Kickers stehen nach vier Jahren vor der Rückkehr in die 3. Fußball-Liga.
Regionalliga-Relegation zwischen Lok Leipzig und Kickers Würzburg: Das Spiel, das niemand spielen will
Die Franken gewannen am Donnerstag das Hinspiel der Regionalliga-Playoffs beim 1. FC Lok Leipzig mit 1:0 (0:0). Am kommenden Montag können die Würzburger im Rückspiel im eigenen Stadion den Aufstieg perfekt machen.
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Leipzig vor dritter Playoff-Niederlage in sechs Jahren
Liam Omore (50.) traf für den Zweiten der Regionalliga Bayern, der 2022 aus der Drittklassigkeit abgestiegen war.
Leipzig, der Meister der Regionalliga Nordost, steht derweil kurz davor, nach 2020 und 2025 zum dritten Mal den Aufstieg in den Playoffs zu verspielen.
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