Premier League
Oliver Glasner verlässt Crystal Palace: Verpflichtet dieser Bundesliga-Klub den Österreicher?
Aktualisiert:von Kai Esser
ran Fußball
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Videoclip • 02:31 Min
Oliver Glasner hat sich in England ein Denkmal gebaut und mit Crystal Palace die Conference League gewonnen. Nun zieht der Österreicher weiter - doch wohin?
Nach dem Gewinn des FA Cups hat Oliver Glasner bei Crystal Palace tatsächlich noch einen obendrauf gesetzt: In Leipzig hat der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt mit den "Eagles" die Conference League gewonnen.
Es ist nach 2022 bereits sein zweiter Europapokal-Triumph. Nun verlässt er die Süd-Londoner nach einem Streit mit den Besitzern und um den nächsten Schritt zu machen.
Doch bei welchem Klub heuert der Österreicher an?
ran hat die Optionen für Glasner zusammengefasst.
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Manchester City
Die aktuell attraktivste offene Trainerstelle in England ist die bei Manchester City. Nach dem Abschied von Pep Guardiola steht noch kein Nachfolger fest.
Einerseits wäre es töricht von den Verantwortlichen, sich nicht mit Glasner auseinanderzusetzen. Andererseits: Mit Enzo Maresca soll laut verschiedenster Experten und Medienberichte bereits ein Nachfolger in den Startlöchern stehen.
Real Madrid
Die zweite Option und die wohl attraktivste Trainerstelle im ganzen Weltfußball ist Real Madrid. Die "Königlichen" stecken in einer handfesten Krise, der wohl Schlimmsten in diesem Jahrtausend. Alvaro Arbeloa wird nach dem gescheiteren Engagement von Xabi Alonso ebenfalls in der kommenden Saison nicht mehr Hauptübungsleiter sein.
Allerdings ist auch hier ein Nachfolger bereits so gut wie fix: Jose Mourinho wird die "Blancos" mit großer Wahrscheinlichkeit wohl übernehmen. Allerdings steht auch das noch nicht final fest.
Ob ein Österreicher allerdings dafür gemacht ist, den schillernden Klub zu übernehmen? Vor allem, da sich Glasner schon mit der Führungsebene von Crystal Palace gestritten hatte - wie würde es dann erst mit Präsident Florentino Perez werden?
Bayer Leverkusen
Weniger glamourös wäre ein Wechsel zu Bayer Leverkusen. Nachteil: Der Werksklub hat die Champions League verpasst. Andernfalls wäre ein Wechsel wohl deutlich wahrscheinlicher.
Der Vorteil allerdings: Glasner könnte wieder in seiner Muttersprache kommunizieren, hätte eine realistische Chance auf das Erreichen der "Königsklasse", würde trotzdem im Europapokal antreten und könnte einen ins Wanken geratenen Top-Klub stabilisieren.
Zwar ist Trainer Kasper Hjulmand noch in Leverkusen im Amt, ein Verbleib ist aber sehr unwahrscheinlich. Der Brasilianer Filipe Luis galt zunächst wohl als Favorit auf die Nachfolge.
Nach dem Conference-League-Sieg könnte es mit Glasner nun aber ganz schnell gehen. Wie die "Bild" berichtet, seien Gespräche zwischen dem Berater des 51-Jährigen und Leverkusen über die Rahmenbedingungen eines Engagements bereits weit fortgeschritten. In den kommenden Tagen soll es demnach auch mit Glasner persönlich kontreter werden.
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Eintracht Frankfurt
Oder kommt es zur emotionalen Rückkehr an die alte Wirkungstätte?
Mit den "Adlern" feierte Glasner 2022 den Gewinn der Europa League.
Ein Comeback bei der Eintracht ist jedoch mehr als unwahrscheinlich. Trotz des Erfolges hatte sich der Österreicher in der Titelsaison offenbar mit der Klubführung um Sportvorstrand Markus Krösche und Vorstandssprecher Axel Hellmann überworfen.
Laut der "Frankfurter Rundschau" hätte Glasner damals enorme Ansprüche hinsichtlich zukünftiger Transfers gestellt, was schließlich zum Bruch geführt habe.
AC Mailand
Nachdem die AC Mailand Anfang März das Derby gegen Inter gewann, schielte der Klub noch leise auf die Meisterschaft. Danach folgte jedoch ein beispielloser Absturz, Milan wurde am Ende sogar nur Fünfter und verpasste sogar die Champions League. Daraufhin wurde die gesamte sportliche Führung, darunter auch Trainer Massimiliano Allegri, entlassen.
Letzteres ist zwar - analog zu Leverkusen - ein Gegenargument für ein Glasner-Engagement, aber die "Rossoneri" haben nun mal einen besonderen Namen und eine noch besonderere Aura. Laut "Sky Sports" hat Milan jedoch bei Andoni Iraola angefragt, der seinen zum Saisonende auslaufenden beim AFC Bournemouth nicht verlängert hat. Bei den Engländern wiederum übernimmt Marco Rose den Trainerposten.
SSC Neapel
In Neapel steht ebenfalls ein Umbruch an der Seitenlinie an. Antonio Conte verlässt den Klub nach zwei Spielzeiten. Mit elf Punkten Rückstand in der Serie A auf Meister Inter Mailand verpasste man nach der Meisterschaft im Vorjahr diesmal deutlich den Titel.
Jedoch droht Glasner auch hierbei leer auszugehen. Laut "Sky Sport"-Reporter Gianluca Di Marzio sei ebenjener gerade erst bei der AC Mailand entlassene Allegri offenbar Favorit auf die Conte-Nachfolge.
Österreichische Nationalmannschaft
Mit der WM 2026 steht das größte Turnier im Weltfußball im Sommer auf dem Plan. Es ist quasi ausgeschlossen, dass nicht mindestens eine Top-Nation unterperformt und seinen Trainer danach freistellt.
Allerdings hat Glasner klar gemacht, dass er als Vereinstrainer arbeiten will. Vielleicht ändert sich das jedoch, wenn Österreichs Teamchef Ralf Rangnick nach der WM seinen Vertrag auslaufen lassen sollte. Sein Heimatland zu übernehmen, ist etwas Besonderes, schließlich hätte einst auch kaum jemand gedacht, dass Julian Nagelsmann einmal Bundestrainer werden würde.
Wie "Sky"-Reporter di Marzio berichtet, könnte Rangnick womöglich nach der WM zu einem Top-Klub wechseln. Demnach hätte es bereits telefonische Kontakte zur AC Mailand gegeben. Allerdings ging es dabei wohl nicht um den Trainerposten, sondern man hätte dem 67-Jährigen vielmehr eine Rolle im technischen Bereich vorgeschlagen.
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