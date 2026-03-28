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DFB-Team: Baumann oder Nübel? Nagelsmann trifft wohl Torwart-Entscheidung vor Spiel gegen Ghana
Veröffentlicht:von ran.de
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DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..."
Videoclip • 01:12 Min
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für das anstehende Länderspiel am Montag in Stuttgart gegen Ghana laut "Sky" seine Torhüter-Entscheidung getroffen.
Nach dem spektakulären 4:3-Sieg zuletzt in der Schweiz gibt es bei der deutschen Nationalmannschaft nun wohl einen Torwart-Wechsel.
Wie "Sky" berichtet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag beim Länderspiel in Stuttgart gegen Ghana (ab 20:45 Uhr im Joyn-Livestream) auf Alexander Nübel zwischen den Pfosten setzen.
Für den vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Nübel wäre es damit quasi ein "Heimspiel" in der MHPArena.
Baumann bleibt die Nummer 1 im DFB-Team
Mit dem Länderspiel-Einsatz gegen Ghana wolle Nagelsmann dem Bericht nach die guten Trainingsleistungen von Nübel in den zurückliegenden Tagen belohnen.
Allerdings bleibt die Hierarchie im DFB-Tor weiterhin gleich: Oliver Baumann von 1899 Hoffenheim ist die Nummer 1 von Nagelsmann. Der 35-Jährige kam zuletzt auch in allen sechs WM-Qualifikationsspielen Deutschlands zum Einsatz.
Nübel durfte zuletzt in der Nationalmannschaft im Herbst 2024 beim 1:1 in der UEFA Nations League in Ungarn (1:1) ran. Insgesamt bestritt der 29-Jährige bislang zwei A-Länderspiele.
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