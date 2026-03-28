ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für das anstehende Länderspiel am Montag in Stuttgart gegen Ghana laut "Sky" seine Torhüter-Entscheidung getroffen.

- Anzeige -

- Anzeige -