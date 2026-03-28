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DFB-Team: Baumann oder Nübel? Nagelsmann trifft wohl Torwart-Entscheidung vor Spiel gegen Ghana

Veröffentlicht:

von ran.de

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DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..."

Videoclip • 01:12 Min

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für das anstehende Länderspiel am Montag in Stuttgart gegen Ghana laut "Sky" seine Torhüter-Entscheidung getroffen.

Nach dem spektakulären 4:3-Sieg zuletzt in der Schweiz gibt es bei der deutschen Nationalmannschaft nun wohl einen Torwart-Wechsel.

Wie "Sky" berichtet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag beim Länderspiel in Stuttgart gegen Ghana (ab 20:45 Uhr im Joyn-Livestream) auf Alexander Nübel zwischen den Pfosten setzen.

Für den vom FC Bayern München an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Nübel wäre es damit quasi ein "Heimspiel" in der MHPArena.

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Baumann bleibt die Nummer 1 im DFB-Team

Mit dem Länderspiel-Einsatz gegen Ghana wolle Nagelsmann dem Bericht nach die guten Trainingsleistungen von Nübel in den zurückliegenden Tagen belohnen.

Allerdings bleibt die Hierarchie im DFB-Tor weiterhin gleich: Oliver Baumann von 1899 Hoffenheim ist die Nummer 1 von Nagelsmann. Der 35-Jährige kam zuletzt auch in allen sechs WM-Qualifikationsspielen Deutschlands zum Einsatz.

Nübel durfte zuletzt in der Nationalmannschaft im Herbst 2024 beim 1:1 in der UEFA Nations League in Ungarn (1:1) ran. Insgesamt bestritt der 29-Jährige bislang zwei A-Länderspiele.

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