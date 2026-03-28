DFB-Team: Die sechs Erkenntnisse nach dem Torfestival gegen die Schweiz

ran Fußball DFB-Fans sehen schwarz: "Bademeister statt Weltmeister" Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

Im vorletzten Testspiel vor der Nominierung des WM-Kaders macht sich Florian Wirtz für das DFB-Team unverzichtbar. Es gibt aber auch noch einige Baustellen für Julian Nagelsmann.

Mit einem Torfestival startete die deutsche Nationalmannschaft in die heiße Vorbereitung auf die WM im Sommer. Beim 4:3-Sieg in Basel gegen die Schweiz stach vor allem Florian Wirtz – nicht nur wegen seiner beiden Traumtore – heraus. Einzelkritik: Die Noten der DFB-Stars gegen die Schweiz Der Auftritt des Flügelspielers vom FC Liverpool gehört zu den mutmachenden Erkenntnissen im Hinblick auf das Mammut-Turnier in Mexiko, Kanada und den USA. Doch es gab auch Aspekte im Spiel des DFB-Teams, die Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler bis zum WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni besser in den Griff bekommen müssen. ran hat die sechs Erkenntnisse aus dem Spiel gegen die Schweiz.

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Wirtz ist unersetzlich Bis auf wenige Ausnahmen könnte die Startelf in Basel mit dem Team identisch sein, das in Houston gegen den Außenseiter aus Curacao ins WM-Turnier startet. Seine Position geradezu zementiert hat Florian Wirtz. Auf Nachfrage von ran sprach der 22-Jährige vom "besten Länderspiel" seiner bisherigen Karriere. Wer würde ihm da widersprechen wollen? Zwei Tore vorbereitet, zwei Treffer selbst markiert und mit dem Schuss in den rechten Knick zum zwischenzeitlichen 3:2 seine Bewerbung für das Tor des Monats abgegeben. Besser geht’s nicht. Die Stimmen zum Sieg des DFB-Teams gegen die Schweiz Mit der Leistung gegen die Schweiz hat Wirtz die positive Entwicklung fortgesetzt, die nach schwachem Start zuletzt auch schon in Liverpool immer stärker erkennbar war. In dieser Form ist Wirtz ein Garant dafür, dass das DFB-Team in Nordamerika weit kommen kann.

Sane deutlich im Schatten von Wirtz Im Gegensatz zu Wirtz tat sich Türkei-Legionär Leroy Sane auf dem rechten Flügel sehr schwer, offensive Akzente zu setzen. Der 30-Jährige von Galatasaray Istanbul zeigte eines seiner schwächsten Länderspiele, auch weil er in der Rückwärtsbewegung oft einen Schritt zu wenig machte – wie vor dem 1:0 der Schweizer durch Dan Ndoye. Mit der Leistung, die ran mit der Note 5 bewertete, dürfte es Sane schwer haben, seinen Platz in der Startelf zu verteidigen.

Abwehr zu fehleranfällig Nicht fehlerlos, um es freundlich auszudrücken, war auch das Spiel von Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund leistete sich gegen die Schweiz zwei Abspielfehler im Aufbauspiel, die die Eidgenossen jeweils mit Gegentoren bestraften. "Natürlich waren heute ein, zwei unglückliche Aktionen dabei. Aber Nico ist stabil", ordnete Pascal Groß nach dem Spiel die Leistung des Teamkollegen ein und betonte, dass Schlotterbecks Aufbauspiel sehr wichtig für die Mannschaft sei. Kommentar: Ein Wirtz allein reicht nicht für die WM Doch nicht nur in der Vorwärtsbewegung war die eine oder andere Schwäche zu entdecken. Auch bei der Verteidigung der gegnerischen Stürmer fehlte ab und an die nötige Konzentration, wie bei Jonathan Tah gegen Breel Embolo vor dem 1:2.

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Stiller im zentralen Mittelfeld nur eine Notlösung Durch die Verletzungen von Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha rückte Angelo Stiller ins Zentrum neben Leon Goretzka. Nagelsmann lobte den Stuttgarter bei "RTL" zwar für ein "gutes Spiel", strich aber auch seine Schwächen heraus. "Beim 1:0 kann er noch einen Tick aktiver verteidigen. Da lässt er den Gegner sehr weit in den Sechzehner kommen", sagte der Bundestrainer. Nach England-Remis: Tuchel wettert gegen deutschen Schiedsrichter Im Hinblick auf die WM dürfte Stillers Auftritt etwas zu wenig gewesen sein, um die in der Hackordnung vor ihm liegenden Nmecha und Pavlovic ernsthaft zu gefährden.

Havertz und Woltemade noch nicht in WM-Form Wie angekündigt, setzte Nagelsmann im Sturm auf Kai Havertz. Doch der Angreifer des FC Arsenal, der erst seit wenigen Wochen nach einer langen Leidenszeit wieder fit ist, blieb trotz einiger Chancen genauso torlos wie Nick Woltemade, der ihn ersetzte. Nagelsmann betonte zwar auch nach dem Spiel, dass er Woltemade im DFB-Team wieder zurück zu alter Stärke führen wolle. Die Zahlen aber sprechen momentan eindeutig gegen den kriselnden Angreifer von Newcastle United und für Deniz Undav, der gegen die Schweiz 90 Minuten auf der Bank saß.

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