ran Fußball "Bundestrainer muss sich nicht erklären" - Weltmeister äußert sich zu Nagelsmann Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Alfred Schreuder kann sich schon jetzt voll und ganz auf die deutsche Nationalmannschaft fokussieren. Der Co-Trainer von Julian Nagelsmann wurde von seinem saudischen Klub entlassen.

Trainer Alfred Schreuder ist am Mittwoch von seinem saudischen Klub Al Diraiyah FC entlassen worden. Das bestätigte sein Verein mittlerweile offiziell. Der Niederländer, der erst im vergangenen Dezember den Job beim Zweitligisten übernommen hatte, kann sich nun voll und ganz auf die WM konzentrieren. WM: Zehn Überraschungskandidaten für Nagelsmann Dort wird der 53-Jährige als Assistenzcoach von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft gehören.

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