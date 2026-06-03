DFB-Team: Havertz gibt Update zu Neuer - Pressekonferenz aus Chicago vor der WM 2026 zum Nachlesen

ran Fußball DFB-Team: Florian Wirtz begeistert mit Jonglier-Skills Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Nach der Ankunft in den USA spricht Kai Havertz in Chicago auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen im Liveticker zum Nachlesen.

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher. Nach dem überzeugenden 4:0-Sieg im vorletzten Testspiel gegen Finnland, ist die DFB-Elf mittlerweile in den USA angekommen. In Chicago steht noch die WM-Generalprobe gegen die USA (6. Juni ab 20:30 Uhr) an, bevor es für Julian Nagelsmann und Co. ins WM-Quartier in Winston-Salem (North Carolina) geht. In der ersten Pressekonferenz stellt sich der frischgebackene Premier-League-Sieger Kai Havertz den Fragen der Journalisten. ran fast die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen im Liveticker zusammen. 1860 München: So ist der Verein nur die größte Lachnummer im deutschen Profifußball - Kommentar

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+++ Havertz über Neuers Trainingsrückkehr +++ "Er war wieder auf dem Platz. Ich weiß aber nicht, ob er alles mitgemacht hat. Wir alle wissen, was er für ein Torhüter ist. Er braucht uns nicht zu überzeugen."

+++ Havertz über seine Rolle im Team +++ „Ich bin niemand, der vor dem Spiel große Reden schwingt. Ich bin eher jemand, der auf dem Platz vorangehen will, auch wenn es gerade nicht so funktioniert. Ich habe schon einige Spiele auf dem Buckel und weiß auch, den jungen Spielern zu helfen."

+++ Havertz über den nächsten Testgegner USA +++ „Sie haben Top-Spieler, die in den Top-Ligen spielen, vor allem in England. Ich habe mit Christian Pulisic zusammengespielt. Es wird ein schweres Spiel, gerade weil sie zu Hause spielen, die Fans werden sich darauf freuen. Auch wir freuen uns darauf."

+++ Havertz über Neuer und Baumann +++ „Ich habe noch nicht viel von Manu und Oli mitbekommen. Im Endeffekt ist das eine Entscheidung vom Trainer. Oli hat mit Hoffenheim eine Top-Saison gespielt. Manu ist der beste Torwart, den ich in meiner Karriere erlebt habe."

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+++ Havertz über die Wichtigkeit von Standards +++ "Große Spiele werden oft durch Standards entschieden. Wenn man gerade keine Lösung hat, kann ein ruhender Ball ausschlaggebend sein. Man sieht, wie viele Start-Stopp-Situationen es im Fußball gibt. Jede Standardsituation ist eine Chance und das wollen auch nutzen."

+++ Havertz über Undav und die Stimmung im Team +++ „Über Deniz gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Zahlen sprechen für ihn. Die Stimmung ist top, jeder ist für einen anderen da."

+++ Havertz über die Offensive +++ "Ich glaube schon, dass wir viele Optionen haben. Generell haben wir viele Jungs, die eine gute Saison gespielt haben. Wir haben da eine Vielseitigkeit, was man auch bei so einem Turnier braucht."

+++ Havertz über seine Rolle in der Mannschaft +++ "Es ist bekannt, dass ich vielseitig bin. Ich spiele bei Arsenal verschiedene Rollen. Auch beim DFB habe ich vielseitig agiert. Generell fühle ich mich auf den offensiven Positionen wohl."

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+++ Havertz über seine Vorfreude auf die WM +++ "Vorfreude war über das ganze Jahr schon da. Es war wichtig, so früh wie möglich zur Mannschaft zu stoßen."

+++ DFB-PK mit Kai Havertz aus den USA +++ Am 3. Juni ab 20:30 Uhr begrüßt der DFB die Medienvertreter zur Pressekonferenz aus Chicago. Mit dabei ist Kai Havertz, der aufgrund des Champions-League-Finals als letzter zum Team stieß.

Wird die DFB-PK heute live im Free-TV oder Livestream übertragen? Eine Übertragung der DFB-PK mit Kai Havertz im Free-TV gibt es nicht. Allerdings kann man die Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Eine Anlaufstelle dafür ist unter anderem zdf.de.