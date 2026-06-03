Thomas Müller und Lisa Müller: "Einvernehmlich getrennt" - Anwalt bestätigt Ehe-Aus

Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa haben sich getrennt. Das bestätigte der gemeinsame Medianwalt der beiden

Ende einer Liebe: Fußball-Star Thomas Müller (36) und seine Ehefrau Lisa haben sich getrennt. Das bestätigte ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz der Bild-Zeitung. "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben", sagte Schertz: "Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen."

Die Müllers hatten 2009 geheiratet. Während Offensiv-Star Thomas Müller beim FC Bayern zum Fanliebling aufstieg und mit dem Rekordmeister unter anderem zwei Mal die Champions League gewann, machte sich Lisa Müller als Dressurreiterin einen Namen. Thomas Müller, der während der anstehenden WM als Experte bei MagentaTV im Einsatz sein wird, steht mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps unter Vertrag. Lisa Müller zog nach seinem Wechsel nicht mit ihrem Ehemann nach Kanada.