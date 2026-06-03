WM 2026: Transfercoup für FC Bayern? Diese Stars sind ablösefrei zu haben

:newstime Müller und Hummels wollen einen Erstliga-Verein kaufen Videoclip • 01:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Weltmeisterschaft bietet die perfekte Bühne für unentdeckte Talente, aber auch für gestandene Weltstars. Ein paar dieser Top-Spieler haben in dem Turnier die Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Denn ihre Verträge laufen in diesem Sommer aus.

Die Fußball-Weltmeisterschaft krönt nicht nur einen neuen Weltmeister - sie ist auch das größte Schaufenster für Stars, die um einen neuen Vertrag oder einen neuen Klub feilschen. Schon der ein oder andere Kicker konnte seinen Marktwert beim WM-Turnier kräftig steigern. Für Deutschland brillierten Mesut Özil und Sami Khedira bei der WM 2010 - und wechselten im Sommer zu Real Madrid. Beim Turnier 2014 ging der Stern von James Rodriguez auf, 2018 stellte sich ein gewisser Kylian Mbappe der Weltöffentlichkeit vor. Jene Transfers kosteten damals viel Geld. In diesem Sommer gibt es aber auch einige Stars, deren Verträge im Sommer auslaufen. Heißt: Sie wären ablösefrei zu haben. ran stellt die größten Stars darunter vor.

Mohamed Salah (Ägypten) Über neun Jahre hinweg hat Mohamed Salah sich den Legenden-Status beim FC Liverpool erarbeitet. Nun heißt es jedoch Abschied nehmen. Obwohl sein Vertrag noch bis 2027 gültig wäre, haben sich beide Seiten auf eine vorzeitige Trennung geeinigt. Unter Arne Slot kam der Ägypter nicht oft zum Zug. Um seine Qualitäten gibt es bei dem 33-Jährigen allerdings nach wie vor keine Zweifel.

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Mohamed Salah Land: ÄgyptenVerein: FC LiverpoolAlter: 25 JahrePosition: Rechtsaußen Bild: 2017 Getty Images

Stand jetzt ist der Superstar ablösefrei zu haben. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft führt Salah Ägypten als Kapitän auf das Feld. Wo seine Reise danach wohl hingeht? Saudi-Arabien wird in den Medien als wahrscheinliches Ziel genannt. Kann sich der Altstar nochmal für einen Topklub in Europa empfehlen?

Casemiro (Brasilien) Ein fünfmaliger Champions-League-Sieger ist ablösefrei auf dem Markt. Nach vier Jahren verlässt Casemiro die "Red Devils". Wohin? Das steht noch nicht fest.

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RECORD DATE NOT STATED match between the national teams of Brazil and Panama at the Maracana stadium in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro (RJ), 05 31 2026 - Football Brazilian national team, Nationalteam Panama Friendly RJ Player Casemiro in a match between the national teams of Brazil and Panama during an International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft played at the Maracana stadium, in the northern zone of Rio de Janeiro, this Sunday (31). The match is part of the teams preparation for the season s commitments and brings together thousands of fans at the main stage of Brazilian football.(Foto: Pedro Paulo Diaz Thenews2 imago images) SPO PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xPedroxPauloxDiazx Bild: TheNews2

Erst einmal geht es für den Brasilianer mit zur Weltmeisterschaft 2026, wo er unter Carlo Ancelotti fest im zentralen Mittelfeld gesetzt. Dass Manchester United und Casemiro getrennte Wege gehen, liegt unter anderem am Geld. Bei United hat der 34-Jährige dem Vernehmen nach 431.000 Euro pro Woche verdient und gehörte damit zu den Topverdienern im Verein. Bei der WM muss Casemiro ordentlich für sich werben, wenn er weiterhin Gehalt in solch einer Höhe beziehen will.

Leon Goretzka (Deutschland) Beim FC Bayern München verabschiedete sich Leon Goretzka ruhmreich. In seiner letzten Saison für den Verein darf er sich Meister und DFB-Pokal-Sieger nennen. In seinen 31 Bundesliga-Einsätzen kam er auf neun Scorerpunkte. Mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović hatte Goretzka zwei absolute Topspieler vor der Brust und galt demnach als Rotationsspieler. Für die WM 2026 empfahl er sich dennoch. Auch interessant: DFB-Pokal: So feierten die Bayern den Final-Triumph in der Berliner Nacht

16.05.2026, Fussball Bundesliga 2025/2026, 34.Spieltag, FC Bayern München - 1.FC Köln, in der Allianz-Arena München, Leon Goretzka FC Bayern München hält als erstes die Schale in die Höhe, ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** *** 16 05 2026, Fußball Bundesliga 2025 2026, 34 Spieltag, FC Bayern München 1 FC Köln, in der Allianz Arena München, Leon Goretzka FC Bayern München is the first to hold up the trophy, DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Bild: IMAGO/MIS

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Nicht ohne Grund: Dass der gebürtige Bochumer einen absoluten Mehrwert für Vereine weltweit bieten kann, ist unstrittig. Zuletzt wurden der AC Mailand und Atletico Madrid als heiße Kandidaten genannt.

Dusan Vlahovic (Serbien) 2022 wechselte der serbische Offensivspieler für rund 85 Millionen Euro vom AC Florenz zu Juventus Turin. Die mit dieser Ablösesumme verbundenen Erwartungen konnte der Stürmer aber nie vollends erfüllen. Eine Verlängerung zu deutlich verringerten Bezügen lehnte der 26-Jährige laut italienischen Medienberichten ab. Folgerichtig läuft sein aktuelles Arbeitspapier am 30. Juni aus und er darf ohne Ablösezahlung wechseln. Auch der FC Bayern dürfte die Situation des Mittelstürmers genau beobachten, den Münchnern wurde immer wieder Interesse am Serben nachgesagt.

Serbien • Gesamtmarktwert: 359,5 Mio. Euro • Höchster Marktwert: Dusan Vlahovic (Juventus Turin, im Bild, 80 Mio. Euro) • Geringster Marktwert: Filip Mladenovic (Legia Warschau, 1,5 Mio. Euro) Bild: imago images/Camera 4/International

Eray Cömert (Schweiz) Ende Juni läuft der Vertrag von Eray Cömert beim FC Valencia aus. Grund dafür sind die aktuellen finanziellen Einschränkungen des Klubs. Zurzeit gilt der erfahrene Schweizer Nationalspieler als einer der strategisch interessantesten Defensivtransfers des Sommers 2026. In der vergangenen La-Liga-Saison kam er auf insgesamt 17 Einsätze. Bei allen stand er in der Startelf. Vor allem seine Professionalität und Führungsstärke zeichnen den Innenverteidiger aus.

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Fußball, Freundschaftsspiel, 20260327, Schweiz - Deutschland. Im Bild Eray Ervin CÖMERT (Schweiz, 18). Basel St. Jakob-Park Basel-Stadt Schweiz *** Soccer, Friendly match, 20260327, Switzerland Germany In the picture Eray Ervin CÖMERT Switzerland, 18 Basel St Jakob Park Basel City Switzerland Copyright: Passion2Press MarkusxFischerx Bild: Passion2Press

Wenig überraschend: Für den 28-jährigen Innenverteidiger gibt es viele Interessenten. Darunter mehrere europäische Klubs. Auch Union Berlin oder Mainz 05 sollen großes Interesse zeigen. Ob wir den Defensivspieler in der kommenden Bundesliga-Saison auflaufen sehen?

David Alaba (Österreich) Für David Alaba geht es mit einer bitteren Transfer-Absage in die WM 2026. Nachdem sein Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert wird, sind Alaba und sein Berater auf der Suche nach einem neuen Klub. Laut der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport", stand Inter Mailand auf der Wunschliste. Die Nerazzurri lehnten das Angebot zum Nulltarif laut Bericht ab. Auch interessant: Real Madrid: Zukunft von David Alaba geklärt

01. JUNE. 2026 – SOCCER – International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft (MEN), Austria vs Tunisia David Alaba (Austria) is in action VIENNA VIENNA, AUSTRIA – Ernst-Happel-Stadion Ernst-Happel-Stadion AUSTRIA Bild: Yigit Örme

Somit gehört der Österreicher zum Zeitpunkt des Turniers ebenfalls zu den ablösefreien WM-Fahrern. Welche Rolle der ehemalige Bayern-Star unter Ralf Rangnick einnehmen wird, ist noch nicht ganz klar. Leider musste der Innenverteidiger im vergangenen Testspiel gegen Tunesien wegen muskulärer Probleme nach der Halbzeitpause in der Kabine bleiben. Zuletzt wurde über eine Rückkehr in die Heimat zu Red Bull Salzburg spekuliert.

Bernardo Silva (Portugal) Mit Bernardo Silva ist ein wahrer Zauberfuß auf dem Transfermarkt zu haben. Dass er ablösefrei ist zwar kaum vorstellbar, aber die Realität. Beim Vize-Meister Manchester City stand der 31-Jährige bei 38 Liga-Einsätzen, 34-mal in der Startelf und trug zu sechs Treffern bei. Auch in der Königsklasse stand er siebenmal von Beginn an auf dem Feld, wo er ein Tor beisteuerte. Auch interessant: FC Barcelona vor Transferoffensive: Star-Trio soll offenbar kommen

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Für die WM 2026 schnappte sich der Portugiese natürlich einen Kaderplatz in der sonst so starken Mannschaft. Ausnahmslos steht er als absolut heiße Aktie ablösefrei auf dem Markt zur Verfügung. Atletico Madrid und der FC Barcelona gelten als die heißesten Interessenten. Der Portugiese will eine Entscheidung aber wohl erst nach dem Turnier treffen.

John Stones (England) Bernardo Silva ist nicht der einzige Top-Spieler, der Manchester City ablösefrei verlässt. Nach zehn Jahren verabschiedet sich John Stones von den Skyblues. Insgesamt konnte der Engländer sechs Mal die englische Meisterschaft gewinnen und kürte sich 2023 zum Champions-League-Sieger.

Manchester City v Aston Villa, FA Premier League 24.05.26 Manchester City v Aston Villa, FA Premier League Bradley Ormesher The Times John Stones of Manchester City substituted by Pep Guardiola manager of Manchester City PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xBradleyxOrmesherx NINTCHDBPICT001083619999 Bild: News Licensing

In der vergangenen Saison verlor Stones seinen Stammplatz und damit auch seine wichtige Rolle im Kader. Wettbewerbsübergreifend kam der Engländer, auch verletzungsbedingt, nur auf neun Einsätze. An seinen Qualitäten zweifelt Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel jedoch nicht. Während Top-Stars wie Phil Foden, Cole Palmer oder Trent Alexander-Arnold zu Hause bleiben müssen, wird Stones nominiert. Ebenso wie seine nächste Station bleibt auch seine Rolle in der englischen Nationalmannschaft abzuwarten.

Zeki Çelik (Türkei) Der Vertrag von Zeki Çelik bei AS Rom wurde noch nicht verlängert und läuft diesen Sommer aus. Dabei gilt der türkische Nationalspieler als absolute Stammkraft bei der Roma.

Turkiye v North Macedonia - International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft Match Zeki Celik of Turkey is in action during the international friendly match between Turkey and North Macedonia at Chobani Stadium on June 1, 2026, in Istanbul, Turkey. Istanbul Istanbul Turkey PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xYagizxGurtugx originalFilename:gurtug-trkiyevs260601_npCMc.jpg Bild: NurPhoto

Laut der "Corriere dello Sport" stockt die Vertragsverlängerung aufgrund einer klaren Differenz bei den finanziellen Vorstellungen. Während Çelik vier Millionen Euro netto pro Jahr verlangt, ist die Roma wohl nur bereit, etwas mehr als zwei Millionen Euro zu zahlen. Daher deutet zurzeit alles darauf hin, dass der Vertrag nicht verlängert wird, wodurch der Rechtsverteidiger ab diesem Sommer ablösefrei zu haben wäre. Welche Klubs auf den 29-Jährigen aufmerksam werden, hängt ganz von seiner Vorstellung bei der WM 2026 ab.

Franck Kessié (Elfenbeinküste) Atalanta Bergamo, AC Mailand, FC Barcelona: Unter anderem für diese drei Vereine lief Frank Kessié auf. Aktuell steht der Ivorer bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag. Dieser läuft jedoch diesen Sommer aus. Auch interessant: WM 2026: Die Top-Stars unserer Gruppengegner Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador

Scotland v Ivory Coast - International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft Franck Kessie of Ivory Coast running during the international friendly match between Scotland and Ivory Coast at Hill Dickinson Stadium on March 31, 2026 in Liverpool, England. WARNING This Photograph May Only Be Used For Newspaper And/Or Magazine Editorial Purposes. May Not Be Used For Publications Involving 1 player, 1 Club Or 1 Competition Without Written Authorisation From Football DataCo Ltd. For Any Queries, Please Contact Football DataCo Ltd on 44 0 207 864 9121 Liverpool Hill Dickinson Stadium Liverpool England Copyright: xAllstarxPicturexLibraryxLtdx Bild: IMAGO/APL

Bei Al-Ahli lieferte er in der vergangenen Saison 18 Scorer in 42 Spielen. Dennoch ist der zentrale Mittelfeldspieler durch seinen Wechsel in die Saudi Pro League bei vielen vom Radar verschwunden. Bei der Weltmeisterschaft mit der Elfenbeinküste hat der 29-Jährige die Möglichkeit, sich wieder auf den Radar der europäischen Topklubs zu spielen. Aktuell ist jeweils ungewiss, wie seine Reise weitergeht.

Daichi Kamada (Japan) In der Premier League landete Crystal Palace nur auf Platz 15. Dennoch endete die Saison für Daichi Kamada und die 'Eagles' in Feierlaune. Erstmals krönte sich der Verein zum Conference-League-Sieger. Beim Final-Erfolg gegen Rayo Vallecano stand Kamada die vollen 90 Minuten auf dem Feld.

27.05.2026, EUR, Fussball, Herren, Conference League Finale, Saison 2025 2026, Crytsal Palace F.C. - Rayo Vallecano de Madrid Daichi Kamada (Crystal Palace, 18) gestikuliert, Gestik und Mimik Leipzig Leipzig Stadium Sachsen Deutschland *** 27 05 2026, EUR, Football, Men, Conference League Final, Season 2025 2026, Crytsal Palace F C Rayo Vallecano de Madrid Daichi Kamada Crystal Palace, 18 gestures, gestures and facial expressions Leipzig Leipzig Stadium Saxony Germany Copyright: xAdrianxSchlüterx Bild: Brauer-Fotoagentur