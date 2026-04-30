WM 2026: Wettanbieter zeigt Spiele live - und sorgt mit Ankündigung für Irritationen

:newstime WM in USA: Experten schlagen Alarm Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die WM läuft nicht nur bei "Magenta" und den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die Ankündigung der Übertragung bei "Tipico" hat jedoch gleich mehrere Haken.

Wettanbieter "Tipico" sorgt mit seiner Ankündigung für Aufsehen, sämtliche Spiele der Fußball-WM zu übertragen. "Wenn vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 die Fußball-Weltmeisterschaft die Fans in ihren Bann zieht, sorgt Tipico für ein neues Level des Live-Erlebnisses: Deutschlands Marktführer wird die Spiele der WM zeigen - nicht nur in den Tipico Shops, sondern als erster und einziger Sportwettenanbieter in Deutschland zusätzlich auch alle Partien im Livestream auf tipico.de sowie in der Tipico Sportwetten App", hieß es in der Mitteilung des Wettanbieters. Bei der "Telekom", so vermeldet es die "Bild", reagierte man irritiert auf diese Ankündigung. Schließlich hat sich der Konzern über sein Bezahl-Portal "MagentaTV" ebenfalls die Rechte an allen Livespielen erworben. Über eine Sublizenz werden außerdem 60 der insgesamt 104 Partien aus den USA, Mexiko und Kanada im Free-TV in der "ARD" und im "ZDF" laufen.

Kommende Fußball-Livestreams bei Joyn Bald verfügbar Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball 3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim Verfügbar auf Joyn 122 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball 3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim Verfügbar auf Joyn 122 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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WM 2026 live: "Tipico" erhält Sublizenz von "Stats Perform" Auch "Tipico" hat die Rechte als Sublizenznehmer erworben, wie der "kicker" berichtet. Demnach habe das Sporttechnologie-Unternehmen "Stats Perform" einen Vertrag mit der FIFA als offizieller Anbieter von Wettdaten und -streamingrechten geschlossen. "Die mehrjährige Vereinbarung gewährt Stats Perform exklusive Rechte zur Verbreitung offizieller Wettdaten und Livestreams für ausgewählte FIFA-Wettbewerbe - darunter auch die insgesamt 104 Spiele der WM", heißt es da weiter. "Über eine entsprechende Sublizenz können entsprechend Streams ausgestrahlt werden." Im Gegensatz zu den Übertragungen von "Magenta" und den öffentlich-rechtlichen Sendern hat das Angebot von "Tipico" aber gleich mehrere Haken. Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, sind die Übertragungen mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Demnach ist die Darstellungsgröße der Bilder auf Handys und Tablets begrenzt, so dass man in der App nur auf einem sehr kleinen Fenster das Spielgeschehen verfolgen kann. Auch auf dem Laptop oder dem PC sind die Videos nicht im Vollbildmodus zu sehen. Die Datenrate ist niedriger als bei einem TV-Stream. In einer Reaktion auf die Ankündigung von "Tipico" teilte "Magenta" mit: "Genau genommen ist das keine TV-Qualität. MagentaTV prägt ein anderes Qualitätsverständnis." Zu den begrenzten technischen Standards kommt die Einschränkung, dass nur diejenigen User die Spiele verfolgen können, "die über Guthaben auf ihrem aktiven Tipico Konto verfügen oder innerhalb der letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben", wie es bei "Tipico" heißt.