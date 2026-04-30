WM 2026: Iran mit dabei? Infantino spricht Klartext

FIFA-Präsident Gianni Infantino verdeutlicht, dass der Iran trotz des Nahost-Konflikts bei der WM 2026 teilnehmen wird. Das Team werde auch in den USA spielen.

Trotz des Nahost-Konflikts soll die Fußball-Nationalmannschaft Irans an der bevorstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen. Das erklärte Präsident Gianni Infantino zum Auftakt des FIFA-Kongresses am Donnerstag in Vancouver.

Zuvor hatte es erneute Gerüchte über eine Endrunde ohne den Iran gegeben, da die iranische Delegation ihre Teilnahme am Kongress des Weltverbandes abgesagt hatte.

"Lassen Sie es mich gleich klarstellen. Für diejenigen, die vielleicht etwas anderes sagen oder etwas anderes schreiben wollen: Iran wird selbstverständlich an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Und selbstverständlich wird Iran in den USA spielen", sagte Infantino:

"Und der Grund dafür ist ganz einfach: Wir vereinen. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Das ist meine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung."

US-Präsident Donald Trump, der seine Position zuletzt mehrmals verändert hatte, erklärte am Donnerstag, dass es "okay" für ihn sei, "wenn Gianni das sagt". Infantino sei "fantastisch, er ist ein Freund von mir. Ich habe Gianni gesagt, er könne machen, was er will. Lasst sie spielen", sagte Trump.