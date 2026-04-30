WM 2026
WM 2026: Iran mit dabei? Infantino spricht Klartext
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Donald Trump: Gianni Infantino beim "Friedensrat" mit USA-Kappe
Videoclip • 01:09 Min
FIFA-Präsident Gianni Infantino verdeutlicht, dass der Iran trotz des Nahost-Konflikts bei der WM 2026 teilnehmen wird. Das Team werde auch in den USA spielen.
Trotz des Nahost-Konflikts soll die Fußball-Nationalmannschaft Irans an der bevorstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen. Das erklärte Präsident Gianni Infantino zum Auftakt des FIFA-Kongresses am Donnerstag in Vancouver.
Zuvor hatte es erneute Gerüchte über eine Endrunde ohne den Iran gegeben, da die iranische Delegation ihre Teilnahme am Kongress des Weltverbandes abgesagt hatte.
WM 2026: Julian Nagelsmann passt Vorbereitung an - wichtige Termine verschoben
WM 2026: Diese Stars verpassen das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada
"Lassen Sie es mich gleich klarstellen. Für diejenigen, die vielleicht etwas anderes sagen oder etwas anderes schreiben wollen: Iran wird selbstverständlich an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Und selbstverständlich wird Iran in den USA spielen", sagte Infantino:
"Und der Grund dafür ist ganz einfach: Wir vereinen. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Das ist meine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung."
US-Präsident Donald Trump, der seine Position zuletzt mehrmals verändert hatte, erklärte am Donnerstag, dass es "okay" für ihn sei, "wenn Gianni das sagt". Infantino sei "fantastisch, er ist ein Freund von mir. Ich habe Gianni gesagt, er könne machen, was er will. Lasst sie spielen", sagte Trump.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin
135 MinBald verfügbar
Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball
Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin
135 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball
3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim
122 MinBald verfügbar
Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball
3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim
122 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball
3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock
120 MinBald verfügbar
Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball
3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock
120 Min
Iran sagt Kongress nach Beleidigung ab
Grund für die Kongress-Absage des Iran sei eine "Beleidigung" durch einen Polizisten bei ihrer Ankunft am Flughafen Toronto, wie der Verband in einer Mitteilung betonte, aus der iranische Medien zitieren.
Verbandspräsident Mehdi Taj und zwei weitere Mitarbeiter, die mit offiziellen Visa eingereist waren, seien "aufgrund des unangemessenen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenwertesten Organe der iranischen Streitkräfte mit dem nächstmöglichen Flug in die Türkei zurückgekehrt", hieß es in der Erklärung.
Medienberichten zufolge sei Taj trotz eines gültigen Visums die Einreise verwehrt worden. Der Verbandspräsident hat eine Vergangenheit im Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden. Diese werden von Kanada als terroristische Organisation eingestuft.
Das Team, das sein WM-Lager in Tucson/Arizona beziehen soll, trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten. Teheran brachte zwischenzeitlich sogar einen WM-Boykott ins Spiel und forderte, seine Spiele in Mexiko auszutragen.
Weitere Fußball-News lesen
Champions League
Darum bestreiten die Bayern die Rückspiele immer zu Hause
Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga
Steigt Schalke auf? Diese Entscheidungen können fallen
Fußball
Infantino kandidiert für weitere Amtszeit - wie reagiert die UEFA?
Bundesliga
Darum gibt es am 32. Spieltag kein Freitagsspiel
Bundesliga
Nächstes Bayern-Trikot geleakt: Fans sind entsetzt
WM
Wettanbieter zeigt WM-Spiele live - und sorgt für Irritationen