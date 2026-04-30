Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

WM 2026

WM 2026: Iran mit dabei? Infantino spricht Klartext

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

Donald Trump: Gianni Infantino beim "Friedensrat" mit USA-Kappe

Videoclip • 01:09 Min

FIFA-Präsident Gianni Infantino verdeutlicht, dass der Iran trotz des Nahost-Konflikts bei der WM 2026 teilnehmen wird. Das Team werde auch in den USA spielen.

Trotz des Nahost-Konflikts soll die Fußball-Nationalmannschaft Irans an der bevorstehenden WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) teilnehmen. Das erklärte Präsident Gianni Infantino zum Auftakt des FIFA-Kongresses am Donnerstag in Vancouver.

Zuvor hatte es erneute Gerüchte über eine Endrunde ohne den Iran gegeben, da die iranische Delegation ihre Teilnahme am Kongress des Weltverbandes abgesagt hatte.

"Lassen Sie es mich gleich klarstellen. Für diejenigen, die vielleicht etwas anderes sagen oder etwas anderes schreiben wollen: Iran wird selbstverständlich an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen. Und selbstverständlich wird Iran in den USA spielen", sagte Infantino:

"Und der Grund dafür ist ganz einfach: Wir vereinen. Wir müssen die Menschen zusammenbringen. Das ist meine Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung."

US-Präsident Donald Trump, der seine Position zuletzt mehrmals verändert hatte, erklärte am Donnerstag, dass es "okay" für ihn sei, "wenn Gianni das sagt". Infantino sei "fantastisch, er ist ein Freund von mir. Ich habe Gianni gesagt, er könne machen, was er will. Lasst sie spielen", sagte Trump.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 01.05. 14:45 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Hamburger SV - Union Berlin

    Verfügbar auf Joyn

    135 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball

    3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim

    Verfügbar auf Joyn

    122 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 13:58 • Fussball

    3. Liga live: 1. FC Saarbrücken - Waldhof Mannheim

    Verfügbar auf Joyn

    122 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 02.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Alemannia Aachen - Hansa Rostock

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Iran sagt Kongress nach Beleidigung ab

Grund für die Kongress-Absage des Iran sei eine "Beleidigung" durch einen Polizisten bei ihrer Ankunft am Flughafen Toronto, wie der Verband in einer Mitteilung betonte, aus der iranische Medien zitieren.

Verbandspräsident Mehdi Taj und zwei weitere Mitarbeiter, die mit offiziellen Visa eingereist waren, seien "aufgrund des unangemessenen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenwertesten Organe der iranischen Streitkräfte mit dem nächstmöglichen Flug in die Türkei zurückgekehrt", hieß es in der Erklärung.

Medienberichten zufolge sei Taj trotz eines gültigen Visums die Einreise verwehrt worden. Der Verbandspräsident hat eine Vergangenheit im Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden. Diese werden von Kanada als terroristische Organisation eingestuft.

Das Team, das sein WM-Lager in Tucson/Arizona beziehen soll, trifft in Gruppe G in Los Angeles auf Neuseeland und Belgien sowie in Seattle auf Ägypten. Teheran brachte zwischenzeitlich sogar einen WM-Boykott ins Spiel und forderte, seine Spiele in Mexiko auszutragen.

Weitere Fußball-News lesen