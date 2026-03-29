Wenn das DFB-Team gegen Ghana testet, fehlt Felix Nmecha verletzungsbedingt. Nach Angaben von Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte der Dortmunder auch die WM verpassen.

Für den verletzten Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha wird die Zeit bis zur WM knapp. "Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann", sagte Julian Nagelsmann vor dem Länderspiel gegen Ghana am Montag (ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream) in Stuttgart.

Grundsätzlich ist Nagelsmann aber optimistisch, dass es der Dortmunder zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada schaffen wird. "Ich habe gute Hoffnung, dass er spielen kann und es gut wird. Er hat einen sehr guten Körper und eine gute Muskulatur. Er kann schon vieles kompensieren", sagte Nagelsmann.

Der Mittelfeldspieler musste für den Jahresstart der DFB-Auswahl aufgrund einer Außenbandverletzung im Knie absagen. Der BVB teilte mit, dass der 25-Jährige "mehrere Wochen" ausfallen werde. "Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder den Schmerz auch toleriert. Es ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist", sagte Nagelsmann.

Ein Ausfall von Nmecha, der bisher sechs Länderspiele bestritten hat, wäre "ein extremer Verlust für uns", betonte der Bundestrainer, fügte aber an: "Ich bin guter Dinge. Er ist optimistisch. Ich auch. Die Ärzte auch."