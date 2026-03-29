ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Länderspiel gegen Ghana haben sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Keeper Alexander Nübel den Fragen der Journalisten gestellt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im zweiten Länderspiel des Jahres am Montagabend in Stuttgart auf die Auswahl aus Ghana (ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream). Vor der Partie, die als weiterer Härtetest vor der im Sommer anstehenden Weltmeisterschaft gilt, haben sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torhüter Alexander Nübel, der statt Oliver Baumann den deutschen Kasten hüten wird, den Fragen der Journalisten gestellt. Während der VfB-Keeper seine Rolle als Nummer zwei annimmt und sich auf das Spiel freut, muss sich der Bundestrainer mit den Fragen nach dem WM-Kader beschäftigen. Warum kommt Leroy Sane immer wieder zum Einsatz? Und welche Rolle hat Leon Goretzka? Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ 16:40 Uhr: Diese Spieler haben es im System schwer +++ Nagelsmann: "Die Situation für Kevin Schade, Karim Adeyemi und Maxi Beier ist nicht einfach, weil wir generell höher Fußball spielen wollen. Wir haben diese Profile selten in der ersten Elf. Es sind Spezialpositionen."

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+++ 16:38 Uhr: Ter Stegen hat kaum mehr Chancen +++ Nagelsmann: "Wir haben vorgestern kurz gesprochen. Mir gefällt, dass er immer da ist. Auch in seiner Verletzungszeit bietet er das immer an. Er kümmert sich nicht nur um sich, sondern auch um die Mannschaft hier. Aus Respekt ihm gegenüber mache ich das Fenster nicht zu, trotzdem ist die Chance sehr, sehr, sehr gering. Man muss bei ihm die Gesamtkonstellation betrachten. Er hat nicht ein Jahr gespielt und sich verletzt, er ist ein Jahr raus und hat super wenig gespielt."

+++ 16:35 Uhr: Welche Rolle hat Goretzka? +++ Nagelsmann: "Er wird nicht garantiert Stammspieler sein. Punkt. Jetzt hat er (im Vergleich zu 2024, d. Red.) mehr Chancen auf Spielzeit, keine Garantie auf einen Stammplatz, und er hat Entwicklungsschritte getan. Auch seine Rolle bei Bayern anzunehmen, wie sie ist." DFB-Team: Julian Nagelsmanns riskanter Plan mit Deniz Undav

+++ 16:33 Uhr: Was spricht für Sane? +++ Nagelsmann: "Die Argumente sind, dass wir Eins-gegen-eins-Spieler brauchen und die nicht in Hülle und Fülle haben. Natürlich haben wir auch da Alternativen. Das Spiel gegen die Slowakei ist die Benchmark von Leroy, aber man muss das immer erreichen. Das letzte Spiel in der Schweiz war in Ordnung, aber jetzt auch nicht richtig gut - aber auch nicht unfassbar schlecht. Besser als er dargestellt wird, aber auch nicht so, dass wir super zufrieden sind. Leroy weiß, was gefordert ist, und er muss das zeigen. Wir müssen einfach schauen, dass wir die gewissen Profile erfüllen, um gegen die unterschiedliche Art und Weise, wie ein Gegner spielen kann, gewappnet zu sein. Allzu viele Spieler, die vom rechten Flügel ein Eins-gegen-ein gewinnen, die haben wir nicht. Lenny (Karl, d. Red.) hat es sehr gut gemacht. Auch da ist die Überlegung, wie viel kann er spielen, wie stabil bleibt seine Leistung. Jamie Leweling kann das auch noch spielen, aber er ist schon dreimal bei uns verletzt gewesen. Er stand diese Woche auch wieder nicht zur Verfügung."

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+++ 16:30 Uhr: Nathaniel Brown Kandidat für die Startelf +++ Nagelsmann: "Er hat gestern alles mitgemacht, auch beschwerdefrei. Er ist kein Kandidat für 90 Minuten, aber wenn im Abschlusstraining alles gut geht, dann wollen wir ihm auch die Chance geben - von Beginn an. Aber wir müssen abwarten."

+++ 16:28 Uhr: Nübel ist stolzer Nationalspieler +++ Nübel: "Ich bin sehr, sehr stolz. Vor allem, die Nationalhymne vor dem Spiel zu singen, das ist ein stolzer Moment. Immer wenn wir zusammenkommen, von den Vereinen zur Nationalmannschaft, dann ist jeder stolz, dabei zu sein."

+++ 16:25 Uhr: So ist der Stand beim verletzten Nmecha +++ Nagelsmann: "Er hat eine Verletzung, die nicht gut ist für uns. Die eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um zu heilen - oder zumindest so, dass man es wieder probieren kann zu spielen. Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist. Es besteht zweifelsfrei die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann, aber ich habe gute Hoffnung, dass er sie spielen kann. Er ist optimistisch, ich auch." U21 vor Quali-Showdown gegen Griechenland: Mit Nicoló Tresoldis "Riecher" in die Pole Position?

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+++ 16:22 Uhr: Welche Rolle hat Alexander Nübel? +++ Nübel: "Meine Rolle ist klar, aber meine Form ist relativ gut im Moment. Ich bin in die Rückrunde gut reingekommen und habe das bestätigt, was in der Hinrunde schon da war. Ich freue mich, dass ich morgen spielen darf. Es ist morgen kein Casting, die Rollen sind klar." Nagelsmann ergänzt: "Seine Rolle ist klar. Oli ist die Nummer 1. Alex unterstützt viel, was man von einer guten Nummer 2 erwartet. Bei sehr vielen Nationen wäre er wahrscheinlich die Nummer eins. Auf der Torwartposition haben wir keine Probleme."

+++ 16:20 Uhr: Es wird Diskussionen um den WM-Kader geben +++ Nagelsmann: "Ich kann nicht versprechen, dass jeder Spieler am Ende glücklich ist. Ich kann nur versprechen, dass wir als Trainerteam versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen den bestmöglichen Kader für uns zusammenzustellen, und auch da wird es zweifelsfrei Diskussionen geben. Da kann ich mich festlegen, dass das passiert. Es wird sicherlich auch so sein, dass man aus diesem Kader zehn Spieler auch ersetzen könnte mit anderen Spielern, die es auch verdient hätten. Es wird am Ende auch immer Spieler treffen, die es absolut verdient hätten, für die aber kein Platz ist. Das ist leider so."

+++ 16:15 Uhr: Wie wird Ghana spielen? +++ Nagelsmann: "Ich gehe davon aus, dass sie immer wieder versuchen, tief zu stehen und mit den drei schnellen Spitzen vorne auf Konter zu spielen und uns so wehzutun. Ich glaube nicht, dass sie uns ständig hoch pressen werden oder selbst extrem viel Ball wollen, sondern viel auf Konter spielen." DFB-Team: Brisante Schiedsrichter-Ansetzung mit Stuart Attwell gegen Ghana

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+++ 16:12 Uhr: Nagelsmann erhöht Druck auf Sane +++ Nagelsmann: "Leroy hat weiterhin die Option, sich zu zeigen, hier und natürlich auch bei seinem Klub. Die Tür ist für keinen zu, die nicht dabei sind, und die Tür ist nicht dauerhaft offen für die, die dabei sind. Sondern man muss das schon immer wieder bestätigen. Gerade auf Offensivpositionen gibt es immer wieder Entscheidungen, die das Momentum betreffen."

+++ 16:10 Uhr: Spielt Deniz Undav? +++ Nagelsmann: "Geplant ist, dass er Einsatzminuten bekommt, weil er es sich auch verdient hat. Das liegt nicht an Stuttgart, sondern einfach an seiner Quote."

+++ 16:08 Uhr: Wer spielt im Sturm? +++ Nagelsmann: "Wir wissen noch nicht genau, wie wir morgen spielen. Wir müssen das Abschlusstraining abwarten. Generell steht das morgige Spiel unter ein bisschen anderen Voraussetzungen, weil wir mehr rotieren müssen, um ein paar Spieler zu steuern, die aus Verletzungen kommen, noch nicht so viel gespielt haben in der Woche zuvor - oder jetzt ein sehr intensives Spiel hatten. [...] Und generell zu Einzelspielern: Wir haben mit jedem Spieler ein Rollengespräch geführt, und jeder Spieler weiß exakt, woran er ist. Ob der WM-Platz relativ sicher oder nicht so sicher ist. Es würde sehr viel mit meiner Glaubwürdigkeit machen - gegenüber dem Spieler und auch gegenüber der Sinnhaftigkeit eines Rollengesprächs -, wenn ich dann alles umwerfe und dem Spieler seine Rolle sage, es aber in den beiden Testspielen anders mache."

+++ 16:07 Uhr: Nübel freut sich auf Heimspiel +++ Alexander Nübel: "Ich freue mich extrem, es ist ja quasi mein Wohnzimmer im Moment. Familie und Freunde sind da, deswegen freue ich mich, hier in Stuttgart spielen zu dürfen, und kann es kaum erwarten." Nagelsmann offenbart: WM für verletzten Nmecha in Gefahr

+++ 16:05 Uhr: Nagelsmann bestätigt Nübel-Einsatz +++ Julian Nagelsmann: "Das ist die Bestätigung. Wichtig ist, glaube ich, dass man eins vorneweg sagt: Es ist kein Casting auf der Torwartposition, sondern es ist einfach eine Belohnung für die sehr guten Leistungen über einen ganz langen Zeitraum. Wenn man die letzten drei Monate nimmt, dann finde ich, dass Alex noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Seit dem Winter sind es extrem gute Leistungen und das möchten wir als Trainerteam belohnen."