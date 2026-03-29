ran Fußball Kai Havertz und Nick Woltemade? So ist der erste Eindruck Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Winter-Transferfenster zwar schon längst geschlossen, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 29. März, 14:57 Uhr: FC Barcelona offenbar an Fisnik Asllani interessiert +++ Stürmer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim hat offenbar das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen. Das bestätigte Ayman Dahmani, Mitarbeiter der Berateragentur ROGON, bei der auch Asllani unter Vertrag steht. "Der FC Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen", wird Dahmani vom arabischen Nachrichtendienst "Erem News" zitiert. Bereits in der Vergangenheit hatte Asllani Barca als seinen Traumklub bezeichnet. Asllani, der am Dienstag mit dem Kosovo gegen die Türkei um die WM-Teilnahme spielt, kommt in der laufenden Saison auf 15 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft bis 2029. Wie Dahmani in diesem Zusammenhang klarstellte, werde sein Klient die Kraichgauer nur verlassen, wenn ein interessierter Klub die Ausstiegsklausel zahlt. Diese soll angeblich bei 30 Millionen Euro liegen. Auch dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse an Asllani nachgesagt.

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+++ 28. März, 16:29 Uhr: Chelsea-Juwel Acheampong wohl weiterhin im Bayern-Fokus +++ Der FC Bayern München soll wohl weiterhin an Chelsea-Talent Josh Acheampong interessiert sein. Laut "Bild" gilt der 19-Jährige als Kandidat für einen Sommer-Transfer, um beim deutschen Rekordmeister die Rechtsverteidiger-Position zu verstärken. Zwar soll eigentlich Feyenoord-Profi Givario Read der Wunschkandidat sein, am ebenfalls 19-Jährigen sollen aber zahlreiche Topklubs dran sein. Daher gilt Acheampong dem Bericht nach als erste Bayern-Alternative zum Rotterdamer Youngster. Acheampong soll auch schon im Winter Thema an der Säbener Straße gewesen sein, der Vertrag des Talents beim FC Chelsea läuft noch bis zum Sommer 2028. In der Premier League kam Acheampong für die Londoner in der laufenden Saison schon zu zwölf Einsätzen.

+++ 26. März, 19:05 Uhr: FC Bayern denkt wohl über DFB-Keeper nach +++ Wie sieht der Torwart-Kader des FC Bayern in der kommenden Saison aus? Laut "Bild" zieht der Rekordmeister einen Transfer von Oliver Baumann in Erwägung, sollte Manuel Neuer sich im Sommer dazu entscheiden, seine Karriere zu beenden. Demnach hat der FCB eine Liste mit einer Reihe an Keepern, die hinter Jonas Urbig als Nummer zwei agieren könnten – und der 35-jährige Baumann ist einer von ihnen. Ob der Hoffenheimer, der auch in der deutschen Nationalmannschaft das Tor hütet, sich auf eine Rolle als Ersatztorwart einlassen würde, bleibt allerdings abzuwarten.

+++ 25. März, 06:58 Uhr: Europas Elite buhlt offenbar um Werder-Star +++ Klingeln bei Werder Bremen im kommenden Sommer die Kassen? Wie die "Deichstube" erfahren haben will, ist Paris St. Germain an Werders Youngster Karim Coulibaly interessiert. Der 18-Jährige steht aber offenbar nicht nur bei Frankreichs Serienmeister auf dem Zettel. Auch der FC Chelsea, die SSC Neapel, Newcastle United und Olympique Marseille wollen das Abwehr-Ass laut "Bild" verpflichten. Der U21-Nationalspieler ist durch die Ausfälle der eigentlich etablierten Niklas Stark und Maximilian Wöber neben Marco Friedl der zuverlässigste Bremer in der Defensive.

+++ 23. März, 21:49 Uhr: Zieht es Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem BVB-Aus auf die Insel? +++ Nach seinem doch etwas überraschenden Aus bei Borussia Dortmund könnte Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl möglicherweise nach England wechseln. Wie die Zeitung "The Telegraph" berichtet, soll der 46-Jährige auf der Shortlist von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur stehen. Die Londoner suchen einen Nachfolger für den Italiener Fabio Paratici, der die Spurs Mitte Februar 2026 verlassen hatte, um in die Heimat zum AC Florenz zu wechseln. Allerdings soll wohl auch der Hamburger SV Interesse an Kehl haben, der Bundesliga-Aufsteiger sucht einen Nachfolger für Stefan Kuntz.

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+++ 20. März, 17:54 Uhr: Como-Coach Fabregas buhlt wohl um Eintracht-Star Chaibi +++ Beim italienischen Erstligisten Como hat mit Cesc Fabregas ein früherer Weltstar als Trainer das Sagen und sein Team erobert aktuell die Serie A. Der Verein vom Comer See liegt nach dem 29. Spieltag auf Platz vier und schielt damit berechtigte Hoffnungen auf die Europapokal-Teilnahme. Um die Mannschaft weiter zu verstärken, halten die Kaderplaner wohl Ausschau nach neuen Spielern und laut "tuttomercatoweb" dürfte auch ein Bundesliga-Star im Fokus der Italiener stehen. Demnach interessiert sich Como wohl für Eintracht Frankfurts Fares Chaibi. Der offensive Mittelfeldspieler überzeugte in der laufenden Saison im Trikot der Hessen und gilt dem Bericht nach bei Como als möglicher Ersatz für Nicolas Kühn und auch Nico Paz. Während der deutsche Flügelstürmer Kühn nach seinem Wechsel von Celtic nach Como nicht überzeugen konnte und den Verein wohl schon wieder verlassen dürfte, könnte Spielmacher Paz die Italiener aufgrund einer Rückholklausel in Richtung Real Madrid verlassen. Chaibi hat bei der Eintracht noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.