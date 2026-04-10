WM
DFB-Team: Oliver Kahn rät Jamal Musiala von WM-Teilnahme ab
Veröffentlicht:von Chris Lugert
ran Fußball
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Videoclip • 01:08 Min
Jamal Musiala ist nach seiner schweren Verletzung noch ein gutes Stück von seiner Topform entfernt. Oliver Kahn rät dem Bayern-Star deshalb zu einem drastischen Schritt.
Nach seiner schweren Verletzung im Vorjahr sowie einem kleinen Rückschlag zuletzt wird die Zeit für Jamal Musiala mit Blick auf die WM im Sommer immer knapper. Für die Länderspiele im März in der Schweiz und gegen Ghana fiel er aus, beim FC Bayern ist er aktuell nur Joker.
Wenngleich es an seiner fußballerischen Qualität keine Zweifel gibt, stellt sich die Frage, ob er dem DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann aktuell weiterhelfen würde. Und ob er sich mit Blick auf seine weitere Karriere überhaupt selbst einen Gefallen tun würde, wenn er alles auf die WM-Karte setzt.
Genau diesen Aspekt sieht Ex-Nationalspieler Oliver Kahn als wichtigen Punkt an, weshalb er Musiala von einer WM-Teilnahme abrät. "Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", sagte er bei "Sky".
Zwar zeigte sich auch der frühere Bayern-Boss von Musialas Fähigkeiten grundsätzlich überzeugt, meint aber auch: "Ich als Profi muss denken: Ich muss erst mein altes Level wieder erreichen, und dann kann ich über Weltmeisterschaften und über die großen Sachen nachdenken."
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"Sky"-Experte Dietmar Hamann sieht die Situation rund um Musiala noch deutlicher. "Die WM ist nicht in Gefahr, die WM ist im Moment kein Thema. Ich glaube, dass auch der Spieler und die Bayern im Moment alles im Kopf haben außer der Weltmeisterschaft", sagte er.
Musiala kommt in der laufenden Saison erst auf 475 Pflichtspielminuten. Sein letztes von bislang 40 Länderspielen bestritt der 23-Jährige im März 2025 im Viertelfinale der Nations League gegen Italien. Anschließend fiel er zunächst mit einem Muskelfaserriss aus, ehe er sich bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain schwer am Fuß verletzte.
Nagelsmann verkündet seinen vorläufigen Kader für die WM (11. Juni bis 19. Juli) am 12. Mai. Anfang Juni muss das endgültige Aufgebot feststehen.
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