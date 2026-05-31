DFB-Team: Plötzlich Startelf! Zwei Stars spielen sich ins Rampenlicht

ran Fußball Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Im vorletzten WM-Test gegen Finnland will Julian Nagelsmann Antworten auf drängende Fragen sammeln. Zwei Stars drängen sich dem Bundestrainer auf.

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DFB-Elf: Nagelsmann will nichts "in Stein meißeln" Erste Antworten lieferten die drei Trainingstage zum Start der WM-Vorbereitung in Herzogenaurach. In Felix Nmecha und Lennart Karl haben sich zwei Stars in Position gebracht, die nicht viele für einen Startplatz auf dem Zettel gehabt haben dürften. Das Finnland-Spiel wird damit zum echten Indikator, wie genau der Bundestrainer plant. Und beide haben eine Startelfgarantie erhalten. Genau zwei Wochen vor dem WM-Auftakt gegen Außenseiter Curacao soll eine Elf auf dem Platz stehen, die "unter Umständen so beginnen kann im Turnier. Aber es ist jetzt nicht alles in Stein gemeißelt", sagte Nagelsmann. "Wir haben nicht allzu viel Zeit. Deswegen wird man schon einiges sehen. Es werden viele Spieler sein, die im ersten WM-Spiel auch starten könnten." Weil Neuer noch angeschlagen und Havertz nach dem Champions-League-Finale noch nicht bei der Mannschaft angekommen ist, werden auch Oliver Baumann und Deniz Undav ihre Chance bekommen.

DFB-Elf: Nagelsmann schwärmt von BVB-Star Nmecha Der Dortmunder war einer der Gründe dafür, dass Nagelsmann die Nominierung seines Kaders um neun Tage nach hinten verschob. So konnte er sichergehen, dass Nmecha nach seinem Außenbandriss im Knie rechtzeitig wieder fit war. Nun führt der Weg Nmechas direkt in die Startelf. "Wir wollen ihm und anderen Spielern, die länger raus waren, Rhythmus geben", erklärt der Bundestrainer. In den letzten Tagen war er regelmäßig schwer ins Schwärmen geraten, wenn er über den Mittelfeldspieler sprach. "Ich bin einfach extrem überzeugt von dem Spieler", sagte er. Einen "Weltklassespieler", nannte er ihn ebenfalls. Autogrammstunde mit Manuel Neuer löst Mega-Ansturm aus

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DFB-Elf: Karl lässt Leweling und Sane hinter sich Solche Worte fielen über Bayerns Karl (noch) nicht. Das Vertrauen des Coaches ist dem Supertalent aber sicher. "Die Jungs sind schon alle gut auf dem Gaspedal", sagte Nagelsmann. Das gilt besonders für Karl, dessen Schüsse in den Torwinkel der DFB stolz im Netz zeigte. Der Münchner darf sich als Alternative zu Serge Gnabry zeigen, der verletzt für die WM ausfällt. Karl hat damit fürs Erste Jamie Leweling und Leroy Sane hinter sich gelassen, die ebenfalls für den rechten Flügel in Frage kommen. DFB-Positionskämpfe vor der WM 2026 - Leroy Sané nur auf der Bank?

DFB-Elf: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Finnland Baumann - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Pavlovic, Nmecha - Karl, Musiala, Wirtz - Undav Auch interessant: Kommentar: Nagelsmanns Worte müssen mit Leben gefüllt werden

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