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WM: Nur wenige Bundesliga-Profis trauen Nagelsmann-Team den Titel zu
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:23 Min
Laut einer Umfrage unter Bundesliga-Profis sind Deutschlands Chancen auf den WM-Titel eher mau. Ein Stürmer war die Enttäuschung der Saison, Oliver Baumann lässt Manuel Neuer hinter sich.
Nur wenige Bundesliga-Profis trauen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) den Titel zu. Das ergab eine Umfrage des "kicker", an der sich 199 Spieler beteiligten. Mit 39,7 Prozent tippten die meisten Befragten auf ein Viertelfinal-Aus des DFB-Teams, 16,1 Prozent sehen Deutschland im Halbfinale, 15,1 Prozent sogar nur im Achtelfinale.
Immerhin 14,6 Prozent glauben an den Titel für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Als künftigen Weltmeister sehen die Profis jedoch eher Frankreich (40,2 Prozent) und Europameister Spanien (26,6).
Ausschlaggebend für Frankreich ist wohl die riesige Talentdichte: Bayerns Michael Olise (33,2 Prozent) wurde von seinen Bundesliga-Kollegen zum besten Offensivspieler der Welt gewählt, Arsenals Innenverteidiger William Saliba (18,6 Prozent) zum besten Verteidiger erklärt.
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Bundesliga: Olise laut Umfrage top, Boniface ein Flop
Auch in der Bundesliga ist Olise für seine Kollegen das Nonplusultra. Der Flügelspieler, der bei der Abstimmung im vergangenen Jahr noch knapp hinter Florian Wirtz gelandet war, wurde mit 40,2 Prozent zum besten Spieler der abgelaufenen Saison gewählt.
Am wenigsten imponiert hat den befragten Spielern derweil Victor Boniface. Den Stürmer von Werder Bremen nannten die meisten Profis (24,1 Prozent) als den Feldspieler, der sie am meisten enttäuscht habe.
Eine auffällige Uneinigkeit herrscht bei der Bewertung von Manuel Neuer. "Welcher Torhüter hat Ihnen sportlich am meisten imponiert?" - bei dieser Frage entschieden sich 13,1 Prozent und damit die meisten für Oliver Baumann, der Münchner Schlussmann kam nur auf Rang vier (10,6).
Bei der Bewertung der Frage "Wer ist derzeit der beste Torhüter der Welt?" erhielt Neuer die zweitmeisten Stimmen (26,6 Prozent) hinter dem Belgier Thibaut Courtois (31,2 Prozent).
Eintracht Frankfurts Ex-Coach Albert Riera ist in der Bundesliga der Verlierer unter den Trainern (30,2 Prozent), Gewinner ist Bayerns Meistertrainer Vincent Kompany (24,6 Prozent). Der Belgier (24,1 Prozent) ist für die Bundesliga-Profis hinter Luis Enrique von Paris Saint-Germain (43,7 Prozent) sogar der zweitbeste Trainer der Welt.
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