WM: Nur wenige Bundesliga-Profis trauen Nagelsmann-Team den Titel zu

ran Fußball Bundesliga: "Charakterlosigkeit belohnt" - Netzreaktionen zum Hütter-Comeback Videoclip • 01:23 Min Link kopieren Teilen

Laut einer Umfrage unter Bundesliga-Profis sind Deutschlands Chancen auf den WM-Titel eher mau. Ein Stürmer war die Enttäuschung der Saison, Oliver Baumann lässt Manuel Neuer hinter sich.

Nur wenige Bundesliga-Profis trauen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) den Titel zu. Das ergab eine Umfrage des "kicker", an der sich 199 Spieler beteiligten. Mit 39,7 Prozent tippten die meisten Befragten auf ein Viertelfinal-Aus des DFB-Teams, 16,1 Prozent sehen Deutschland im Halbfinale, 15,1 Prozent sogar nur im Achtelfinale. Immerhin 14,6 Prozent glauben an den Titel für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Als künftigen Weltmeister sehen die Profis jedoch eher Frankreich (40,2 Prozent) und Europameister Spanien (26,6). DFB-Team: Plötzlich Startelf! Zwei Stars spielen sich ins Rampenlicht Ausschlaggebend für Frankreich ist wohl die riesige Talentdichte: Bayerns Michael Olise (33,2 Prozent) wurde von seinen Bundesliga-Kollegen zum besten Offensivspieler der Welt gewählt, Arsenals Innenverteidiger William Saliba (18,6 Prozent) zum besten Verteidiger erklärt.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:15 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Fußball-Nationalmannschaft: Deutschland – Finnland im Livestream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 04.06. 17:45 • Fussball U23 Länderspiel der Frauen: Deutschland-Dänemark Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 05.06. 20:15 • Fussball WM-Qualifikation der Frauen: Deutschland - Norwegen im Livestream Verfügbar auf Joyn 165 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 09.06. 17:45 • Fussball Frauen-Länderspiel: Deutschland - Slowenien live Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 19:25 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 215 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -