ran Fußball DFB - Nagelsmann verrät: Darum spielt Neuer nicht Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann und Rudi Völler haben in einer ausgedehnten Pressekonferenz den Startschuss zum großen WM-Abenteuer der deutschen Nationalmannschaft gegeben. Beide waren bemüht, Stimmung und Teamgeist zu beschwören. Nun müssen diese Worte mit Leben gefüllt werden. Ein Kommentar.

Von Tobias Hlusiak Wertet man allein die Menge der Fragen, denen sich Julian Nagelsmann und Rudi Völler am Mittwochnachmittag stellen mussten, ist das WM-Fieber in Deutschland bereits entfacht. Fast 50 Minuten lang erklärten der oberste Trainer und Sportdirektor des DFB ihren WM-Plan. Am Ende verabschiedete man sich mit dem Hinweis, während der nun kommenden Wochen noch viele Gesprächsgelegenheiten zu bieten. Es waren schließlich gar nicht alle Journalisten zu Wort gekommen. Ehrlicherweise aber ist die Stimmung in der Öffentlichkeit eine etwas andere. Die ganz große Euphorie ist weniger als drei Wochen vor dem ersten eigenen Spiel noch nicht zu spüren. Das Theater um die von vielen Diskussionen begleitete Kadernominierung hat die Skepsis unter Fans und Experten eher noch verstärkt. Offizieller WM-Kader von Julian Nagelsmann: Diese Stars sind dabei

DFB-Kader von Nagelsmann: Diese Stars fehlen im WM-Aufgebot Auch deshalb waren Nagelsmann und Völler darum bemüht, gegenzusteuern. Und sie taten dies durchaus versiert - jedenfalls fielen alle erforderlichen Schlüsselworte.

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DFB-Team: Nagelsmann hat "Familie" vor Augen Man sei "überzeugt, von dem, was wir hier tun", erklärte Völler - selbst 1990 Weltmeister und beim letzten Turnier in den USA 1994 Torschütze. "Der Julian" habe "wunderschöne Worte" an die Mannschaft gefunden, es "wunderbar hinbekommen", den Teamspirit zu entfachen. Der Bundestrainer selbst wünschte sich, dass sein 27-Mann-Aufgebot in den kommenden Wochen "wie eine gutfunktionierende Familie" funktioniert. Jeder solle "Alles für den anderen machen". Jeder Spieler sei "wichtig und hat seine Bedeutung", beschwor Nagelsmann. Schließlich sei er selbst einfach ein "Familienmensch". Der Sportdirektor nutzte eine etwas offiziellere Formulierung, als er sagte, es müsse "innerbetrieblich passen". Der Auftakt ist also gemacht. In den nun kommenden Tagen bis zur Ankunft im Turnier-Base-Camp in Winston-Salem am 8. Juni muss nun der Grundstein gelegt werden, diese Worte mit Inhalt zu füllen.

DFB-Team: Völler appeliert an die Mannschaft Denn nicht nur der turniererfahrene Völler weiß: "Gute Stimmung kommt nicht durch Quatscherei!" Mannschaft und Trainerteam sind gefordert, zusammenzuwachsen und die Fans mitzunehmen. Am besten schon in den beiden Testspielen gegen Finnland (31.05.) und die USA (06.06.). Denn sollten diese nicht erfolgreich verlaufen, kann aus der gewünschten guten Stimmung bei Mannschaft und Fans schnell ein frommer Wunsch werden. Dann dürften zumindest die Diskussionen um Manuel Neuer wieder zunehmen. Der Torhüter ist noch immer nicht fit und wird im ersten Testspiel fehlen, obwohl er beim Turnier als Nummer eins eingeplant ist. Ein Szenario, mit dem sich der Bundestrainer noch nicht beschäftigt. Er mache sich "keine Sorgen", sagte Nagelsmann. Es ist ihm und der ganzen DFB-Reisegruppe zu wünschen, dass dies so bleibt. Auch interessant: DFB-Team: Pressekonferenz zum Nachlesen - "Sind kein Top-Favorit"

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