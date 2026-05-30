ran Fußball Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Testspiel gegen Finnland sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Jamal Musiala auf der DFB-Pressekonferenz. ran zeigt die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen.

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+++ Nagelsmann über Goretzka auf der Zehnerposition +++ "Auf jeden Fall, er ist gut drauf."

+++ Nagelsmann über den rechten Flügel +++ "Morgen wird Lenny (Karl, Anm. d. Red.) beginnen, er hat es gut gemacht, macht einen guten Eindruck. Wir haben aber verschiedene Optionen und Profile auf der Position. Alle auf der Position machen einen guten Eindruck." DFB-Startelf gegen Finnland: Nagelsmann nennt Details

+++ Nagelsmann über Verletzung von Neuer +++ "Heute war er schon schneller unterwegs im Laufen, es sieht gut aus. Er hat jetzt keine Probleme, ist voll im Soll, es läuft alles. Die Prognose Richtung USA machen wir nächste Woche."

+++ Nagelsmann über Vergleich zur EM 2024 +++ "Vor der EM war jetzt nichts schlecht, aber klar, die Mannschaft hat sich ein bisschen besser gefunden jetzt, die Abläufe sind sehr ähnlich, teilweise identisch. Jetzt merken wir, wenn wir Dinge wiederholen, dass es nicht so lange dauert, bis es auch gut funktioniert."

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+++ Nagelsmann über Verfassung der Mannschaft +++ "Schwer zu sagen im Training. Die Jungs sind schon alle gut auf dem Gaspedal. Ich kann keinen Spieler sehen, der nicht Gas gibt. Wir haben die Abläufe noch einmal geschärft. Es geht aber um verschiedene Schwerpunkte."

+++ Nagelsmann über Startelf gegen Finnland +++ "Neben ihm (Nmecha, Anm. d. Red.) wird Pavlovic beginnen. Vorne wird Stand heute Deniz (Undav, Anm. d. Red.) beginnen."

+++ Nagelsmann zur Formation gegen Finnland +++ "Wir haben nicht allzu viel Zeit. Die Einheiten sind relativ rar. Wir werden schon relativ viele von denen sehen, die im ersten WM-Spiel beginnen könnten. Aber es werden auch welche spielen, die noch reinrutschen können. Der Konkurrenzkampf ist da, aber es geht auch um Rhythmus."

+++ Musiala über Zusammenspiel mit Wirtz +++ "Ich habe schon vermisst, mit ihnen zu zocken. Es macht richtig Spaß, mit denen auf dem Platz zu sein. Jetzt ist der Fokus ganz auf Finnland, aber die Freude (auf die Weltmeisterschaft, Anm. d. Red.) haben wir jetzt schon."

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+++ Musiala über seine DFB-Rückkehr +++ "Ich freue mich richtig, war gefühlt schon sehr lange nicht dabei. Die Stimmung im Team, schon in den ersten Tagen war es super. Ich habe hier richtig Spaß."

+++ Nagelsmann über Finnland-Test +++ "Es geht schon darum, fürs eigene Gefühl was zu tun. Für das eigene Konto was infolge gewonnene Spiele angeht. Morgen wollen wir ein gutes Spiel machen und gewinnen."

+++ DFB-PK mit Nagelsmann und Musiala vor Finnland-Test +++ Gleich geht es los! Ab 13:15 Uhr sprechen Nagelsmann und Musiala auf der DFB-PK vor dem Finnland-Testspiel. Vor Finnland-Spiel: Nagelsmann kann auf fast alle Spieler zurückgreifen