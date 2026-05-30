WM 2026
DFB-Team: Startelf gegen Finnland - Nagelsmann nennt Details
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Kimmich schwärmt von Mitspieler: "Einer der talentiertesten Burschen"
Videoclip • 01:21 Min
Bei der Pressekonferenz vor dem Finnland-Spiel hat Bundestrainer Julian Nagelsmann einige Personalentscheidungen verraten.
Felix Nmecha und Lennart Karl erhalten nach längerer Verletzungspause Spielpraxis, Deniz Undav ersetzt Kai Havertz:
Julian Nagelsmann hat einige Details über seine Aufstellung im vorletzten WM-Test verraten.
Demnach wird der Dortmunder Nmecha am Sonntag in Mainz gegen Finnland an der Seite von Aleksandar Pavlovic auf der Doppel-Sechs auflaufen.
Der Stuttgarter Undav wird für Havertz stürmen, der am Samstagabend noch das Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (ab 17:05 Uhr im Stream auf Joyn) in Budapest bestreitet. Youngster Karl gibt sein Startelf-Debüt in der DFB-Auswahl.
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DFB-Team: Nagelsmann verzichtet gegen Finnland auf große Experimente
Auf die ganz großen Experimente wird Nagelsmann aber verzichten. "Wir haben nicht so viel Zeit. Wir versuchen, schnell in den Rhythmus zu kommen. Wir werden viele Spieler von denen sehen, die auch im ersten WM-Spiel beginnen können", sagte der Bundestrainer nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach. Er betonte aber auch: "Der Konkurrenzkampf ist da."
Für den an der Wade verletzten Rückkehrer Manuel Neuer gibt der eben erst von Nagelsmann zur "Weltklasse-1b-Lösung" herabgestufte Oliver Baumann den Platzhalter. Vor dem Hoffenheimer steht Nagelsmann mit Kapitän Joshua Kimmich rechts, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck im Zentrum sowie David Raum links seine WM-Viererkette zur Verfügung.
In der Offensive blickt alles auf Jamal Musiala. Der lange verletzte Münchner bestreitet sein erstes Länderspiel seit März 2025. Das Traum-Duo "Wusiala" wird komplettiert von Florian Wirtz.
Weil Serge Gnabry für die WM ausfällt, ist die rechte Flügelposition neu zu besetzen - Jungstar Karl bekommt seine Chance von Beginn an. "Er kann zeigen, was er kann", sagte Nagelsmann.
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Deutschand vs. Finnland: die voraussichtlichen Aufstellungen
Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/11 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (31/108), Tah/Bayern München (30/45), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/25), Raum/RB Leipzig (28/36) - Pavlovic/Bayern München (22/9), Nmecha/Borussia Dortmund (25/6) - Karl/Bayern München (18/2), Musiala/Bayern München (23/40), Wirtz/FC Liverpool (23/39) - Undav/VfB Stuttgart (29/7) - Trainer: Nagelsmann
Finnland: Hradecky/AS Monaco (36/103) - Alho/Asteras Tripolis (33/49), Koski/Deportivo Alavés (24/9), Miettinen/Mjällby AIF (23/2), Lähteenmäki/FC Nordsjaelland (19/6) - Suhonen/Odense BK (25/14), Markhiev/1. FC Nürnberg (24/7) - Antman/Glasgow Rangers (24/29), Walta/Swansea City (22/12), Skyttä/1. FC Kaiserslautern (24/4) - Pohjanpalo/FC Palermo (31/87) - Trainer: Jacob Friis
Schiedsrichter: Matheus Delgado Candançan (Brasilien)
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