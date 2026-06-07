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DFB-Team vor WM 2026 - Leroy Sane leidet mit Lennart Karl: "Tut einem persönlich weh"
Veröffentlicht:von SID
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DFB-Team - Nagelsmann schwärmt von Sane: "Kommt bei allen gut an"
Videoclip • 01:21 Min
Leroy Sane war der Matchwinner für die DFB-Auswahl gegen die USA. Danach fühlte er vor allem mit Lennart Karl.
Leroy Sane profitiert vom bitteren WM-Aus von Lennart Karl, doch der frühere Münchner denkt viel mehr an das Schicksal des Jungstars als an seinen eigenen Vorteil.
"Es tut einem persönlich weh, für Lenny ist ein Traum geplatzt, das tut mir persönlich super leid für ihn, er ist ein super Junge, ein super Fußballspieler", sagte Matchwinner Sané nach dem 2:1 (1:1) der deutschen Nationalmannschaft bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago.
Sané hatte den neunten Sieg in Serie mit seinem 17. Länderspieltor im 76. Einsatz höchstpersönlich sichergestellt - nachdem er den Startplatz auf der rechten Offensivseite vom verletzt abgereisten Karl "geerbt" hatte.
Er habe sich "riesig" über die Debütsaison des 18-Jährigen gefreut, meinte Sane: "Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er sich gut regeneriert."
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Sane über Karl: "Wird uns noch viel Freude bereiten"
Sorgen mache er sich da nicht, "in der nächsten Saison wird er wieder angreifen. Deutschland kann froh sein, dass wir einen so guten, jungen Spieler haben. Der wird uns noch viel Freude bereiten."
Das hieß es einst auch von Sané. Doch nach der kurzfristigen Ausbootung für die WM 2018 durch den damaligen Bundestrainer Joachim Löw hat der 30-Jährige bisher erst eine Weltmeisterschaft gespielt. 2022 kam er im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (1:1) zu seinem 20-minütigen WM-Debüt, beim Vorrunden-Aus gegen Costa Rica (4:2) spielte er von Beginn an.
Das dürfte am 14. Juni beim Turnierstart des DFB-Team gegen Curacao in Houston abermals der Fall sein. Ob er auch dann wieder trifft, ist Sane "egal". Viel wichtiger sei, "dass alle an einem Strang ziehen und positiv die Spiele angehen".
Die Voraussetzungen dafür sieht er als gegeben an. "Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut, haben eine Riesenvorfreude im Team. Wir wollen und werden voll angreifen." Auch Sane, der mitfühlende Karl-Ersatz.
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