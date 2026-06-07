DFB-Team - Nagelsmann schwärmt von Sane: "Kommt bei allen gut an"

Leroy Sane war der Matchwinner für die DFB-Auswahl gegen die USA. Danach fühlte er vor allem mit Lennart Karl.

Leroy Sane profitiert vom bitteren WM-Aus von Lennart Karl, doch der frühere Münchner denkt viel mehr an das Schicksal des Jungstars als an seinen eigenen Vorteil.

"Es tut einem persönlich weh, für Lenny ist ein Traum geplatzt, das tut mir persönlich super leid für ihn, er ist ein super Junge, ein super Fußballspieler", sagte Matchwinner Sané nach dem 2:1 (1:1) der deutschen Nationalmannschaft bei der WM-Generalprobe gegen die USA in Chicago.

Sané hatte den neunten Sieg in Serie mit seinem 17. Länderspieltor im 76. Einsatz höchstpersönlich sichergestellt - nachdem er den Startplatz auf der rechten Offensivseite vom verletzt abgereisten Karl "geerbt" hatte.

Er habe sich "riesig" über die Debütsaison des 18-Jährigen gefreut, meinte Sane: "Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er sich gut regeneriert."