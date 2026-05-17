DFB-Team: WM-Aus für Nationalspieler? Shootingstar verletzt sich offenbar schwer

Mittelfeldspieler Anton Stach hat sich im Ligaspiel mit Leeds United offenbar schwerer verletzt. Vier Tage vor der Kaderbekanntgabe durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft ist es eine Hiobsbotschaft für den 27-Jährigen.

Sorge um die WM-Teilnahme von Anton Stach: Der Nationalspieler hat sich im Premier-League-Spiel von Leeds United gegen Brighton & Hove Albion (1:0) womöglich schwer am Bein verletzt.

Der 27-Jährige prallte im Luftduell mit Brightons Carlos Baleba unglücklich zusammen und blieb anschließend, die Hände vors Gesicht geschlagen, liegen. TV-Bilder zeigten einen blutüberströmten Fuß des deutschen Nationalspielers, auch das Knie schien betroffen zu sein.

Stach musste schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht bislang noch aus. Sollte sich der Verdacht auf eine schwere Verletzung bestätigen, könnte auch seine Teilnahme an der WM in Gefahr geraten.

Bundestrainer Julian Nagelsmann will seinen Kader in wenigen Tagen bekannt gegben.