Weltmeisterschaft
DFB-Team: WM-Aus für Nationalspieler? Shootingstar verletzt sich offenbar schwer
Aktualisiert:von ran.de
:newstime
Aus für BVB-Profis, VfB-Star dabei? Nagelsmann plant Kader-Überraschung
Videoclip • 01:02 Min
Mittelfeldspieler Anton Stach hat sich im Ligaspiel mit Leeds United offenbar schwerer verletzt. Vier Tage vor der Kaderbekanntgabe durch Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Weltmeisterschaft ist es eine Hiobsbotschaft für den 27-Jährigen.
Sorge um die WM-Teilnahme von Anton Stach: Der Nationalspieler hat sich im Premier-League-Spiel von Leeds United gegen Brighton & Hove Albion (1:0) womöglich schwer am Bein verletzt.
Der 27-Jährige prallte im Luftduell mit Brightons Carlos Baleba unglücklich zusammen und blieb anschließend, die Hände vors Gesicht geschlagen, liegen. TV-Bilder zeigten einen blutüberströmten Fuß des deutschen Nationalspielers, auch das Knie schien betroffen zu sein.
Stach musste schließlich auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht bislang noch aus. Sollte sich der Verdacht auf eine schwere Verletzung bestätigen, könnte auch seine Teilnahme an der WM in Gefahr geraten.
Bundestrainer Julian Nagelsmann will seinen Kader in wenigen Tagen bekannt gegben.
Mehr News zur Fußball-WM
WM
WM 2026: Die Bekanntgabe des DFB-Kaders live im TV und Stream
WM
Kommentar: Dieser Nagelsmann-Auftritt kennt nur Verlierer
WM
Zehn Überraschungs-Kandidaten für den WM-Kader von Nagelsmann
WM
WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF haben die TV-Rechte - viele Spiele sind trotzdem nicht frei zu sehen
WM
WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale des DFB-Teams
WM
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel des DFB-Teams