Real Madrid: Göttlicher Beistand - Papst Leo wird Ehrenmitglied von den "Königlichen"

Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

Nach seinem Besuch im Santiago Bernabéu hat Real Madrid Papst Leo XIV. zum Ehrenmitglied des Klubs ernannt. Damit ist er unter Oberhäuptern der katholischen Kirche in guter Gesellschaft.

Wie Real Madrid in einer Pressemitteilung erklärt hat, wurde Papst Leo XIV. zum Ehrenmitglied des spanischen Rekordmeisters ernannt, "die höchste Auszeichnung, die unser Verein zu vergeben hat".

Die "Königlichen" wollen mit dieser Geste die "Bewunderung und Anerkennung für eine universelle Persönlichkeit" zum Ausdruck bringen und die Verkörperung von Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit auszeichnen.

Den Besuch des Kirchenoberhaupts im Santiago Bernabéu Anfang der Woche bezeichneten die "Galaktischen" als eine "Ehre für Real Madrid" und "einen der bewegendsten Momente unserer Geschichte".