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Real Madrid: Göttlicher Beistand - Papst Leo wird Ehrenmitglied von den "Königlichen"

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von ran.de

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Videoclip • 06:21 Min

Nach seinem Besuch im Santiago Bernabéu hat Real Madrid Papst Leo XIV. zum Ehrenmitglied des Klubs ernannt. Damit ist er unter Oberhäuptern der katholischen Kirche in guter Gesellschaft.

Wie Real Madrid in einer Pressemitteilung erklärt hat, wurde Papst Leo XIV. zum Ehrenmitglied des spanischen Rekordmeisters ernannt, "die höchste Auszeichnung, die unser Verein zu vergeben hat".

Die "Königlichen" wollen mit dieser Geste die "Bewunderung und Anerkennung für eine universelle Persönlichkeit" zum Ausdruck bringen und die Verkörperung von Frieden, Solidarität und Gerechtigkeit auszeichnen.

Den Besuch des Kirchenoberhaupts im Santiago Bernabéu Anfang der Woche bezeichneten die "Galaktischen" als eine "Ehre für Real Madrid" und "einen der bewegendsten Momente unserer Geschichte".

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Fußball und Päpste: Eine lange Tradition

Papst Leo XIV. - mit bürgerlichem Namen Robert Prevost - ist nicht der erste Papst, der Ehrenmitglied eines Fußballvereins wird. Der Vorgänger des US-Amerikaners, Papst Franziskus, der als großer Fußballfan bekannt war, wurde 2008 zum Ehrenmitglied von San Lorenzo de Almagro, seinem Heimatverein aus Buenos Aires, ernannt.

Papst Benedikt XVI. war Ehrenmitglied beim TSV 1860 München und lehnte später eine Mitgliedschaft beim Stadtrivalen FC Bayern München ab.

Der polnische Papst Johannes Paul II. sah es allerdings nicht so eng. Das Kirchenoberhaupt war sowohl Ehrenmitglied beim FC Schalke 04 und bei Borussia Dortmund als auch bei Real Madrid und beim FC Barcelona.

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