Jürgen Klopp spricht sich wohl für Trennung von Bundesliga-Trainer aus

ran Fußball DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..." Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Bei Bundesligist RB Leipzig deutet sich laut "Sky" ein interner Machtkampf um Trainer Ole Werner an. Jürgen Klopp soll sich für eine Trennung vom Coach ausgesprochen haben, Leipzigs Vereinsführung hat andere Pläne.

Nach Platz 3 in der abgelaufenen Bundesliga-Saison könnte es bei RB Leipzig möglicherweise dennoch überraschend einen Trainerwechsel geben. Trotz der Qualifikation für die Champions League soll nämlich Coach Ole Werner laut "Sky" bei den Sachsen weiterhin wackeln. FC Bayern München: Youngster nach Leihe wohl vor dauerhaftem Wechsel Grund dafür soll unter anderem ein kühles Verhältnis zwischen der Global-Soccer-Abteilung des Brause-Konzern und Trainer Werner sein. Zudem gibt es wohl Bedenken bezüglich der sportlichen Zukunft des Klubs unter Werner.

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