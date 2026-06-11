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Jürgen Klopp spricht sich wohl für Trennung von Bundesliga-Trainer aus
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Videoclip • 01:47 Min
Bei Bundesligist RB Leipzig deutet sich laut "Sky" ein interner Machtkampf um Trainer Ole Werner an. Jürgen Klopp soll sich für eine Trennung vom Coach ausgesprochen haben, Leipzigs Vereinsführung hat andere Pläne.
Nach Platz 3 in der abgelaufenen Bundesliga-Saison könnte es bei RB Leipzig möglicherweise dennoch überraschend einen Trainerwechsel geben.
Trotz der Qualifikation für die Champions League soll nämlich Coach Ole Werner laut "Sky" bei den Sachsen weiterhin wackeln.
Grund dafür soll unter anderem ein kühles Verhältnis zwischen der Global-Soccer-Abteilung des Brause-Konzern und Trainer Werner sein. Zudem gibt es wohl Bedenken bezüglich der sportlichen Zukunft des Klubs unter Werner.
RB Leipzig: Schäfer und Co. wollen wohl mit Werner verlängern
Zwischen Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull und den Verantwortlichen bei RB Leipzig soll es jedoch bislang keine Einigkeit bei der Betrachtung der Personalie Werner gegeben haben.
Zuletzt wurde berichtet, dass Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer mit Werner sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstrebe. Doch konkrete Gespräche soll es dahingehend bislang noch nicht gegeben haben.
Vielmehr müsse Schäfer nun aufgrund des angeblichen Rats von Klopp und Co. zur Trennung von Werner eruieren, ob er sich weiterhin zum offensichtlich intern in der Kritik stehenden Trainer bekennt.
Zudem bleibe auch abzuwarten, ob nicht Werner selbst aufgrund der anhaltenden Unruhe möglicherweise die Reißleine zieht und von sich aus einen Abgang forciert. Der Vertrag des 38-Jährigen läuft noch bis zum zum 30. Juni 2027.
Werner wechselte im Sommer 2025 nach Leipzig, war aber wohl schon damals nicht der absolute Wunschkandidat der Sachsen. Allerdings handelte sich Leipzig zuvor einige Absagen ein, weshalb die Wahl letztlich auf Werner fiel, der zuvor bei Werder Bremen bereits in der Bundesliga arbeitete.
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