Fußball
FIFA-Boss unter Druck: Gianni Infantino bietet wohl WM-Finale für Unterstützung
Aktualisiert:von SID
:newstime
Top-Funktionär wirft Infantino Erpressung vor
Videoclip • 01:03 Min • Ab 12
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Marokko offenbar das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 versprochen – und verlangt im Gegenzug Unterstützung durch das Land, um das Blatt im Machtkampf an der Spitze des Weltverbandes noch einmal zu wenden und international wieder Rückhalt zu gewinnen. Dies berichtete die Times unter Berufung auf eine anonyme Quelle.
Der Schweizer, der am Mittwoch im FIFA-Afrika-Büro in Salé vor den Toren der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine Krisensitzung mit hochrangigen Mitarbeitern abhielt, steht nach dem Scheitern seines Plans, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, unter erheblichem Druck.
Infantino bemüht sich laut der "Times" nun darum, Länder zu einer öffentlichen Unterstützungserklärung zu bewegen. Unter anderem der europäische Kontinentalverband UEFA hat sich bereits klar vom FIFA-Boss distanziert, in den vergangenen Tagen rückten zudem mehrere enge Mitarbeiter öffentlich vom Nachfolger von Joseph S. Blatter ab.
Mehr Videos
ran Fußball
Cristiano Ronaldo flext mit millionenschwerer Auto-Sammlung
Videoclip • 01:04 Min
ran Fußball
Mo Salah landet in der Türkei: Wilder Empfang am Flughafen
Videoclip • 02:10 Min
2. Bundesliga
2. Liga: VfL Bochum auf Relegationsplatz - Dabrowski legt sich fest
Videoclip • 01:50 Min
WM 2030 findet auf drei Kontinenten statt
Die WM-Endrunde 2030 findet auf drei Kontinenten statt, die meisten Spiele sollen in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen werden. Lange galt das aufwendig erneuerte Bernabéu-Stadion in Madrid als logischer Endspielort. Marokkos Regierung lässt nun in Casablanca das 115.000 Zuschauer fassende Hassan-II.-Stadion errichten, nach Fertigstellung wäre es das größte Fußballstadion der Welt.
Die Frage des Endspielorts war dabei bislang ebenso ungeklärt wie die Größe des Teilnehmerfeldes. Nachdem bei der vor gut drei Wochen zu Ende gegangenen WM in den USA, Mexiko und Kanada erstmals 48 Nationalteams dabei waren, strebt Infantino (56) für die Endrunde in vier Jahren eine Ausweitung auf 64 Mannschaften an.
Mehr News
WM
Kanadischer Premier: "Kein Vertrauen mehr in Infantino"
Bundesliga
Zu viel Hype? Undav spricht Klartext nach WM
Premier League
Nick Woltemade bekommt deutschen Teammanager
Bundesliga
Verletzung! Bayern-Boss muss Hongkong-Reise absagen
2. Bundesliga
Hertha-Trainer Leitl startet mit einem "sehr guten" Gefühl in die Saison
2. Bundesliga
ran-Ranking: Die Heimtrikots aller Zweitligisten