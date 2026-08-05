Nationalstürmer Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United einen deutschen Teammanager.

Der Klub aus der englischen Premier League gab am Mittwochabend die lange erwartete Verpflichtung von Matthias Jaissle bekannt. Zur Vertragsdauer machten die Magpies keine Angabe. Der 38-Jährige tritt die Nachfolge von Eddie Howe an.

"Matthias ist einer der spannendsten und angesehensten jungen Trainer im Fußball", sagte Newcastles CEO David Hopkinson über Jaissle, der mit dem saudischen Klub Al-Ahli zweimal in Folge die asiatische Champions League gewonnen hatte: "Er verfügt über alle Eigenschaften, nach denen wir gesucht haben. Seine Erfolgsbilanz, seine Führungsqualitäten und sein unermüdlicher Drang zur Verbesserung machen ihn zu einer idealen Besetzung für Newcastle United."

Jaissle erklärte: "Wenn Newcastle United anklopft, horcht man auf. Die Ambitionen des Vereins, die Vision für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten machten dieses Angebot unglaublich attraktiv."