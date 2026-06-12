Fußball-WM 2026: Kanada vs. Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV, Joyn-Livestream & Liveticker

Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

Co-Gastgeber Kanada beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Für den WM-Co-Gastgeber Kanada geht es mit der Endrunde am 12. Juni los. Dann trifft das Team um Bayern-Star Alphonso Davies auf Bosnien-Herzegowina.

Während die Kanadier sich mit Nationaltrainer Jesse Marsch schon mehrere Jahre auf die Heim-WM vorbereiten konnten und keine Qualifikation spielen mussten, kämpften sich die Bosnier erst über die Playoffs zur Endrunde.

Das Team um Schalke-Star Edin Dzeko schlug in den Playoffs zunächst im Halbfinale Wales im Elfmeterschießen und im Finale dann Italien ebenfalls im Elfmeterschießen.

In seinem WM-Kader vertraut Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez nun zahlreichen Profis aus der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga. Neben Dzeko ist auch S04-Abwehrchef Nikola Katic im Aufgebot, dazu noch Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Haris Tabakovic, der von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, Keeper Nikola Vasilj vom FC St. Pauli und Dzenis Burnic vom Karlsruher SC.