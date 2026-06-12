WM 2026
Fußball-WM 2026: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina live im Free-TV, Livestream und im Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.
Die Schweiz trifft in ihrem zweitem Spiel in der Gruppenphase der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf Bosnien-Herzegowina.
Bei der letzten Weltmeisterschaft schaffte es die Mannschaft von Trainer Murat Yakin in die K.o.-Runde des Turniers, zog allerdings im Achtelfinale gegen Portugal den Kürzeren. Zuletzt konnte man in 13 von 14 Spielen vor dem Turnierstart ohne Niederlage bleiben.
Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde. Dadurch nimmt das Land nach 2014 überhaupt erst das zweite Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil.
Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.
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Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Donnerstag, 18. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: SoFi Stadium, Kalifornien (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe B
Schweiz - Bosnien-Herzegowina live im TV und Stream sehen
Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.
Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
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WM 2026: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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