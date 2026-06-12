Fußball-WM 2026: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina live im Free-TV, Livestream und im Liveticker

Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.

Die Schweiz trifft in ihrem zweitem Spiel in der Gruppenphase der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf Bosnien-Herzegowina.

Bei der letzten Weltmeisterschaft schaffte es die Mannschaft von Trainer Murat Yakin in die K.o.-Runde des Turniers, zog allerdings im Achtelfinale gegen Portugal den Kürzeren. Zuletzt konnte man in 13 von 14 Spielen vor dem Turnierstart ohne Niederlage bleiben.

Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde. Dadurch nimmt das Land nach 2014 überhaupt erst das zweite Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil.

Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.