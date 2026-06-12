WM 2026
Fußball-WM 2026: England vs. Kroatien live im Free-TV, Livestream und im Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Für die englische Nationalmannschaft beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kroatien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Bringt der deutsche Nationaltrainer Thomas Tuchel den Engländern den ersten WM-Titel seit 1966? Diese Frage wird bei der Endrunde im Sommer 2026 beantwortet, in die die "Three Lions" mit dem Duell gegen Kroatien starten.
Tuchel sorgte nach souveräner WM-Qualifikation zuletzt mit seiner Nominierung des WM-Kaders für Aufsehen. Er verzichtete unter anderem auf Cole Palmer (FC Chelsea), Phil Foden (Manchester City) und Harry Maguire (Manchester United). Ebenso nicht dabei ist Real Madrids Trent Alexander-Arnold.
Entsprechend wurde Tuchel für seine Nominierungen auf der Insel durchaus heftig kritisiert, sogar von einem "deutschen Spion" war mit Blick auf den Nationaltrainer die Rede.
Nun bekommen Tuchels Engländer direkt zum Turnierstart eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien. Der Balkan-Staat war zuletzt bei den Endrunden immer weit gekommen, wurde 2018 in Russland Zweiter und vier Jahre später in Katar Dritter. Die Kroaten marschierten ungeschlagen durch die Qualifikation und peilen erneut eine Überraschung bei der WM an. Im Kader der Kroaten sind auch mehrere Bundesliga-Profis wie Bayerns Josip Stanisic oder Freiburgs Igor Matanovic.
England vs. Kroatien live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Mittwoch, 17. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)
Spielort: AT&T Stadium, Arlington (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe L
England - Kroatien live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel England gegen Kroatien läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt der Engländer gegen Kroatien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Engländer findet um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt.
WM 2026: England vs. Kroatien im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu England gegen Kroatien gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
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