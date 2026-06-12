WM 2026
Fußball-WM 2026: Kanada vs. Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV, Joyn-Livestream & Liveticker - die Aufstellungen sind da - Dzeko spielt nicht
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
Co-Gastgeber Kanada beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Für den WM-Co-Gastgeber Kanada geht es mit der Endrunde am 12. Juni los. Dann trifft das Team um Bayern-Star Alphonso Davies auf Bosnien-Herzegowina.
Während die Kanadier sich mit Nationaltrainer Jesse Marsch schon mehrere Jahre auf die Heim-WM vorbereiten konnten und keine Qualifikation spielen mussten, kämpften sich die Bosnier erst über die Playoffs zur Endrunde.
Das Team um Schalke-Star Edin Dzeko schlug in den Playoffs zunächst im Halbfinale Wales im Elfmeterschießen und im Finale dann Italien ebenfalls im Elfmeterschießen.
In seinem WM-Kader vertraut Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez nun zahlreichen Profis aus der Bundesliga bzw. 2. Bundesliga. Neben Dzeko ist auch S04-Abwehrchef Nikola Katic im Aufgebot, dazu noch Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, Haris Tabakovic, der von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen ist, Keeper Nikola Vasilj vom FC St. Pauli und Dzenis Burnic vom Karlsruher SC.
Die nächsten Fußball-Livestreams
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball
Sportschau im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball
WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream
120 Min
Update, 19:53 Uhr: Die Aufstellungen sind da - Bosnien-Herzegowina startet ohne Dzeko
Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic - Memic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic - Lukic, Demirovic
Kanada: Crepeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - David, Oluwaseyi
Kanada vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Freitag, 12. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: BMO Field, Toronto (Kanada)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe B
Kanada - Bosnien-Herzegowina heute live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Kanada gegen Bosnien-Herzegowina läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt Kanadas gegen Bosnien-Herzegowina wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Kanadier findet jedoch bereits um 21 Uhr deutscher Zeit statt.
WM 2026: Kanada vs. Bosnien-Herzegowina im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Kanada gegen Bosnien-Herzegowina gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr News zur WM 2026
WM
Ancelotti als X-Faktor? Brasilien und das lange Warten
WM
WM 2026 heute live im Free-TV & Stream - viele Spiele sind aber nicht kostenlos zu sehen
WM
Von 1930 bis 2022: Das sind alle bisherigen Weltmeister
WM
Fußball-WM 2026: USA vs. Australien live im Free-TV, Livestream und im Liveticker
WM
Fußball-WM 2026: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina live im Free-TV, Livestream und im Liveticker
WM
Fußball-WM 2026: England vs. Kroatien live im Free-TV, Livestream und im Liveticker