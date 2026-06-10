Fußball-WM 2026: Österreich vs. Jordanien live im Free-TV, Livestream und im Ticker

Für die österreichische Nationalmannschaft beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Jordanien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.

Bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 bekommt es Österreich zum Auftakt der Vorrunde am 17. Juni in Santa Clara mit Jordanien zu tun.

Das ÖFB-Team qualifizierte sich in Gruppe H mit 19 Punkten als Erster knapp vor Bosnien-Herzegowina (17 Punkte). Angeführt von Teamchef Ralf Rangnick und zahlreichen Bundesliga-Stars kämpft Österreich nun bei der Endrunde um das Erreichen der K.o.-Phase.

Nach dem Duell mit Jordanien bekommt es das ÖFB-Team in der WM-Vorrunde noch mit Titelverteidiger Argentinien und Algerien zu tun.

Die Jordanier sind erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. Der größte Star des Teams ist Mousa Tamari, der bei Stade Rennes unter Vertrag steht.