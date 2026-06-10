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WM 2026: USA vs. Paraguay live im Free-TV, Livestream und im Liveticker
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ran Fußball
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Videoclip • 01:20 Min
Co-Gastgeber USA beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Paraguay. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.
Für den WM-Co-Gastgeber USA geht es mit der Endrunde am 13. Juni los. Dann trifft das Team um Ex-BVB-Star Christian Pulisic auf Paraguay.
Für die USA soll dabei natürlich ein Sieg her, um möglichst erfolgreich in das Heim-Turnier zu starten und den ersten Schritt in Richtung Weiterkommen zu machen.
Für die Vereinigten Staaten ist es bereits die zwölfte WM-Teilnahme. Der große Traum? Der zweite Sieg in einem K.o.-Spiel! Bisher gelang es dem Team lediglich 2002 (2:0 gegen Mexiko), die erste K.o.-Runde zu überstehen.
In die Partie gegen Paraguay geht das Team von Mauricio Pochettino als Favorit. Die Südamerikaner sind zum ersten Mal seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei.
USA vs. Paraguay live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Samstag, 13. Juni 2026, 03:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Los-Angeles-Stadion (Los Angeles)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D
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USA - Paraguay live im TV und Stream sehen
Fußballfans müssen sich für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel in Deutschland am frühen Samstagmorgen um 03:00 Uhr angepfiffen.
Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.
Das Spiel zwischen den USA und Paraguay gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
WM 2026: USA vs. Paraguay im Liveticker
Wer um 3 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell USA vs. Paraguay gibt es wie gewohnt auf ran.de.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.o.-Runde
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