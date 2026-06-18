WM 2026
Fußball-WM 2026: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute live im Free-TV, Livestream & Liveticker - Aufstellungen sind da
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte"
Videoclip • 02:16 Min
Im zweiten Gruppenspiel trifft die Schweiz auf Bosnien-Herzegowina. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.
Die Schweiz trifft in ihrem zweitem Spiel in der Gruppenphase der WM 2026 auf Bosnien-Herzegowina.
Bei der letzten Weltmeisterschaft schaffte es die Mannschaft von Trainer Murat Yakin in die K.o.-Runde des Turniers, zog allerdings im Achtelfinale gegen Portugal den Kürzeren. Zuletzt konnte man in 13 von 14 Spielen vor dem Turnierstart ohne Niederlage bleiben.
Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März für die Endrunde. Dadurch nimmt das Land nach 2014 überhaupt erst das zweite Mal als eigenständige Nation an einer Weltmeisterschaft teil.
Das letzte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel im März 2016, welches Bosnien-Herzegowina mit 2:0 für sich entscheiden konnte.
Die WM live auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 23:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream
170 MinBald verfügbar
Heute, 23:15 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Kanada - Katar im Stream
170 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
195 MinBald verfügbar
Freitag, 19.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt 2026: USA - Australien im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 MinBald verfügbar
Samstag, 20.06. 02:20 • Fussball
WM 2026 live: Brasilien - Haiti im Stream
148 Min
Die Aufstellungen sind da:
Schweiz: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Aebischer, Freuler - Ndoye, Embolo, Rieder
Kanada: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic - Demirovic, Dzeko
Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Donnerstag, 18. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)
Spielort: SoFi Stadium, Kalifornien (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe B
Schweiz - Bosnien-Herzegowina heute live im TV und Stream sehen
Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.
Das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.
Die aktuellsten Fußball-Videos
ran Fußball
DFB-Team: Wildes Fotoshooting von 2010 sorgt für Neuer-Lacher
Videoclip • 01:13 Min
Auf Joyn ansehen
WM 2026: Manuel Neuer versucht seine "Aura" zu erklären
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Camp im Fünf-Sterne-Bunker! So wohnen die deutschen Stars
Videoclip • 01:58 Min
WM 2026: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
Mehr News zur WM 2026
WM
Remis gegen Südafrika: Schicks Tschechen droht das Aus
WM
"Ein Zocker": Rooney schwärmt von Tuchel
WM
Neuer traut der Mannschaft "den großen Wurf" zu
WM
Neuer spricht über Zukunft: Im Prinzip das letzte Turnier
WM
WM 2026 heute live im Free-TV, Livestream & Ticker - Spielplan: Welcher Sender zeigt welche Partien?
WM
Elfenbeinküste atmet auf: Stammspieler darf nun doch nach Kanada einreisen