:newstime DFB-Stars feilschen noch um WM-Prämien Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Brasilien lebt Fußball. Der Rekord-Weltmeister wartet aber seit nunmehr als 24 Jahren auf den großen Titel. Kann Nationaltrainer Carlo Ancelotti dem Warten ein Ende bereiten?

Pelé, R9, Ronaldinho. Das sind nur drei der vielen brasilianischen Fußball-Legenden. Mit fünf Weltmeistertiteln ist die Seleção nach wie vor Rekordsieger des Turniers. Außerdem gewannen die Südamerikaner neunmal die Copa América. Auf internationaler Ebene blieben die Erfolge in den letzten Jahren jedoch aus. Stattdessen gab es schwere Rückschläge wie die 1:7-Niederlage gegen Deutschland im Halbfinale der Heim-WM 2014. Den bislang letzten WM-Titel feierte Brasilien im Jahr 2002. Carlo Ancelotti, ein angeschlagener Neymar und viele Top-Stars sollen den Fluch der letzten Jahre bei der WM 2026 endlich beenden. Wie stehen die Chancen auf Erfolg?

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Tor: Finden sie zur alten Stärke zurück? Brasilien reist mit drei Torhütern zur WM: Alisson Becker, Ederson, Wéverton. Alisson und Ederson machten sich im internationalen Fußball in den vergangenen Jahren einen Namen. 2019 wurde Alisson zum FIFA-Welttorhüter des Jahres gewählt. Zudem gewann er mit dem FC Liverpool unter anderem die Champions League, die englische Meisterschaft und den englischen Pokal. Ein Leistungsabfall zum Zweit-Torhüter Ederson ist kaum existent. Als Stammtorwart von Manchester City gewann er neben vielen anderen Titeln einmal die Königsklasse, wurde sechsmal englischer Meister und zweimal englischer Pokalsieger. Wéverton geht neben diesen beiden Welttorhütern ein bisschen unter. Es ist jedoch zu beachten, dass sowohl Alisson als auch Ederson nicht mehr auf dem Niveau spielen, auf dem sie mal waren. Ederson spielt mittlerweile in der Süper Lig bei Fenerbahçe. Alisson steht bei Liverpool weiterhin zwischen den Pfosten, strahlt jedoch nicht mehr die Qualität aus, wie er es 2019 getan hat. Insgesamt sind die Brasilianer auf der Torwart-Position dennoch stark besetzt. Carlo Ancelotti hat also die Qual der Wahl. In den vergangenen Testspielen war Alisson als Nummer eins gesetzt. So dürfte er auch im Auftaktspiel gegen Marokko beginnen.

Verteidigung: Hoher Leistungsabfall auf den Außen Vor Alisson befindet sich eine Innenverteidigung, von der jede andere Nation nur träumen kann. Mit Marquinhos und Gabriel kann Ancelotti auf zwei Champions-League-Finalisten im Abwehrzentrum zugreifen. Marquinhos ist beim scheinbar unschlagbaren Königsklassen-Sieger Paris Saint-Germain der absolute Chef der Abwehrkette. Eine ähnliche Rolle nimmt Gabriel beim englischen Meister, dem FC Arsenal, ein. Besser geht es einfach nicht. Mit Blick auf die Außenverteidiger wird es jedoch eng. Dort fehlt es bei weitem an Weltklasse. Weil sich Rechtsverteidiger Wesley von der AS Rom kurz vor WM-Start verletzte, muss Ancelotti nun auf Danilo (34) von Flamengo zurückgreifen. Auf der linken Seite startet womöglich Douglas Santos (32) von Zenit St. Petersburg. Als mögliche Backups stünden Alex Sandro und Roger Ibañez bereit. Gegen flinke Flügelspieler der Top-Nationen könnten die Außenverteidiger massive Probleme bekommen. Auch interessant: WM 2026: Giovane Elber kritisiert Brasilien, Neymar und Vinícius Júnior

Mittelfeld: Erfahrung im Zentrum Das zentrale Mittelfeld der Seleção ist mit Casemiro und Bruno Guimarães stark besetzt. Bruno Guimarães ist bei Newcastle United unangefochtener Stammspieler und gilt als Motor im Mittelfeld. Neben Casemiro dürfte er den etwas offensiveren Part einnehmen. Auch im Alter von 34 Jahren ist Casemiro im Mittelfeld Brasiliens unverzichtbar. Mit seiner Zweikampfstärke ergänzen er und Guimarães sich nahezu perfekt. Als Alternativen für die beiden stehen Danilo (Botafogo), Éderson (Atalanta Bergamo) und Fabinho (Al Ittihad) zur Verfügung. Qualität ist also auch bei den Rotationsspielern vorhanden.

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Angriff: Es droht eine Offensiv-Power Ob der Angriff der Brasilianer harmoniert? An den Einzelspielern gibt es qualitativ kaum etwas auszusetzen. Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Raphinha (FC Barcelona) und natürlich Vinicius Junior (Real Madrid) sind Namen, die in der Offensive für die Seleção auflaufen werden. Nicht zu vergessen: Superstar Neymar! Auch interessant: WM 2026: Auftakt gefährdet? Ancelotti gibt Prognose für Neymar-Rückkehr ab Dieser hat zurzeit allerdings mit einer Verletzung am Oberschenkel zu kämpfen. Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Olympique Lyon), Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg) und Rayan (AFC Bournemouth) komplettieren die Offensive mit einer Menge individueller Qualität. Igor Thiago schoss in der vergangenen Premier-League-Saison 22 Tore. Auch in zwei der vier Testspiele von Brasilien netzte der 24-Jährige. Wie Ancelotti seine Offensive zusammenstellt und ob diese miteinander harmoniert, bleibt abzuwarten.