WM 2026
Fußball-WM 2026: Spanien gegen Kap Verde live im Free-TV, Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion
Videoclip • 01:01 Min
Der amtierende Europameister Spanien beginnt die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kap Verde. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Für den amtierenden Europameister Spanien geht es bei der WM 2026 am 15. Juni mit der ersten Partie gegen Exot Kap Verde los. In diese Partie gehen die Iberer natürlich als haushoher Favorit, gestützt von Stars wie Lamine Yamal, Rodri und Pedri.
Spanien gehört generell erneut zu den Favoriten auf den WM-Titel, den das Land zuletzt 2010 in Südafrika erringen konnte. Mit 16 Punkten aus sechs Partien hat Spanien die WM-Qualifikation souverän und letztlich ungeschlagen geschafft.
Kap Verde gilt hingegen als große Unbekannte, immerhin ist der Inselstaat erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei. In der WM-Quali setzte sich die Auswahl unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun als Erste durch und schaffte so die Sensation. Nun warten Vorrunden-Duelle bei der WM gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien.
Spanien vs. Kap Verde live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 15. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe H
Spanien - Kap Verde live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel Spanien gegen Kap Verde läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt der Spanier gegen Kap Verde wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Spanier findet jedoch schon um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt.
WM 2026: Spanien vs. Kap Verde im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Spanien gegen Kap Verde gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Mehr News zur WM 2026
WM
WM 2026: Niederlande vs. Japan heute live im TV, Livestream und Ticker - alle Infos im Überblick
WM
DFB-Team: So sieht die WM-Startelf der ran-User aus
WM
LEGO Arena Show: Das WM-Warmup im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream
WM
WM: Vernichtendes Urteil - Halbzeit-Interviews sind "katastrophal"
WM
WM 2026: Niederlande gegen Schweden live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenspiel
WM
WM 2026: Türkei gegen Paraguay live im TV, Stream und Ticker - alle Infos zum Gruppenspiel