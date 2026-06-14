Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM gegen Curacao ran. So stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt am Sonntagabend mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao (ab 19 Uhr im Livestream auf Joyn) die Weltmeisterschaft. Die DFB-Auswahl muss dabei im NRG Stadium in Houston, Texas antreten.

Gut für Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Alle Spieler sind gesund", wie er bereits auf der Pressekonferenz am Tag zuvor verkündete.

In diesem Zuge bestätigte der Cheftrainer auch noch einmal, dass Torhüter Manuel Neuer nach seiner Verletzung definitiv sein DFB-Comeback feiern wird.

Eine Einsatzgarantie bekamen zudem Linksverteidiger Nathaniel Brown und Offensivkünstler Jamal Musiala. "Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen. Die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen." Das sind die kompletten Aufstellungen: