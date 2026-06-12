Fußball-WM 2026: USA vs. Paraguay heute Nacht live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Co-Gastgeber USA beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Paraguay. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream und zur Anstoßzeit.

Für den WM-Co-Gastgeber USA geht es mit der Endrunde am 13. Juni los. Dann trifft das Team um Ex-BVB-Star Christian Pulisic auf Paraguay.

Für die USA soll dabei natürlich ein Sieg her, um möglichst erfolgreich in das Heim-Turnier zu starten und den ersten Schritt in Richtung Weiterkommen zu machen.

Für die Vereinigten Staaten ist es bereits die zwölfte WM-Teilnahme. Der große Traum? Der zweite Sieg in einem K.o.-Spiel! Bisher gelang es dem Team lediglich 2002 (2:0 gegen Mexiko), die erste K.o.-Runde zu überstehen.

In die Partie gegen Paraguay geht das Team von Mauricio Pochettino als Favorit. Die Südamerikaner sind zum ersten Mal seit 2010 wieder bei einer WM-Endrunde mit dabei.