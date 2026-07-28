James Trafford vor Abschied von Manchester City: Rekordablöse für Ersatz-Torhüter?

:newstime "Deutscher Spion": England-Legende kritisiert Tuchel Videoclip • 01:03 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Manchester City gibt James Trafford wohl an Leeds United ab. Sollte sich die gehandelte Ablöse bestätigen, wäre das ein Deal für die Geschichtsbücher.

James Trafford steht offenbar unmittelbar vor dem Abschied von Manchester City. Wie unter anderem "The Athletic" und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt der englische Schlussmann zu Leeds United. Will Diaz weg? Neue Berichte über Saudi-Interesse Die beiden Premier-League-Klubs sollen sich auf eine Ablöse von 46,8 Millionen Euro plus Bonus-Zalrungen geeinigt haben. Der 23-Jährige, der bei der WM als Nummer drei im englischen Kader stand, soll noch in dieser Woche einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

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Trafford-Transfer wäre ein Deal für die Geschichtsbücher Sollte sich die gehandelte Ablösesumme bestätigen, würde Trafford zum Rekord-Neuzugang von Leeds United aufsteigen. Zudem wäre er der fünftteuerste Torhüter der Fußballgeschichte - und der teuerste Keeper in der englischen Historie. Kurios dabei: Trafford hält den englischen Rekord seit dem letzten Sommer selbst, als die "Skyblues" ihn für 31,2 Millionen Euro vom FC Burnley zurückholten. Auf Platz zwei der Liste liegt Englands Nummer eins, Jordan Pickford (28,5 Millionen Euro). Rechnet man alle Transfer-Erlöse der letzten drei Jahre zusammen, würde Trafford mit einer Gesamt-Ablöse von 95 Millionen Euro sogar den Spanier Kepa Arrizabalaga von Platz eins verdrängen. Matthäus nimmt Musiala in die Pflicht: "Es gibt jetzt keine Ausreden mehr" Der aus der City-Jugend stammende Trafford hatte sich 2023 für gut 17 Millionen Euro dem FC Burnley angeschlossen. Nach seiner Rückkehr rechnete der junge Keeper eigentlich damit, zum Stammkeeper und Nachfolger von Ederson in Manchester aufzusteigen. Dabei hat er die Rechnung jedoch ohne Gianluca Donnarumma gemacht, der als frischgebackener CL-Sieger von Paris Saint-Germain kam.

Trafford soll Problemstelle bei Leeds United beheben Trafford absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 17 Pflichtspiele für ManCity. Pep Guardiola erteilte seiner Nummer zwei allerdings meist nur im Pokal (FA Cup und EFL Cup) Bewährungschancen. Aufgrund der fehlenden Perspektive, Donnarumma zu verdrängen, soll es für Trafford nun bei Leeds United weitergehen. Der Tabellen-14. der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit erhofft sich endlich wieder Konstanz auf der Torhüter-Position. Kommentar: Trumpfkarte Klopp muss stechen In der letzten Saison musste die langjährige Nummer eins, Illan Meslier, seinen Posten als Nummer eins an Lucas Perri abgeben. Der Brasilianer überzeugte aber auch nicht und wurde wiederum durch Karl Darlow ersetzt. Inzwischen sind allerdings Meslier zum FC Arsenal und Darlow zu Manchester United gewechselt, weshalb erst recht dringender Bedarf besteht. Leeds United pendelte in den letzten Jahren zwischen der Premier League und der Championship. Nun möchte der deutsche Trainer Daniel Farke sein Team mit Trafford im Kasten in der Oberklasse etablieren - und dabei auch nach vorne schielen. Auch interessant: DFB-Team: An Joshua Kimmich wird sich zeigen, ob Jürgen Klopp erfolgreich ist – ein Kommentar

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