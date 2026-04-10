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Italien: Verband findet nach Rücktritt von Gattuso Trainerregelung für nächste Spiele

Aktualisiert:

von SID

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WM 2026: Versöhnungstelefonat zwischen Undav und Nagelsmann

Videoclip • 01:18 Min

Der italienische Fußball-Verband hat sich auf einen Trainer für die kommenden Testspiele festgelegt. Die Wahl fällt auf einen Nachwuchstrainer.

Nach der Trennung von Gennaro Gattuso wird der U21-Coach Silvio Baldini vorerst die italienische Fußball-Nationalmannschaft betreuen. Das teilte der Verband FIGC am Freitag mit.

Baldini wird demnach für die Testspiele des viermaligen Weltmeisters am 3. Juni in Luxemburg und vier Tage später in Griechenland an der Seitenlinie stehen.

Die FIGC und Gattuso hatten nach der verpassten Qualifikation für die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada ihre Zusammenarbeit beendet. Einen neuen Vollzeit-Nationaltrainer will der Verband erst nach den Präsidentschaftswahlen im Juni ernennen.

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Italien auf Trainersuche: Conte bringt sich ins Gespräch

Zuletzt hatte sich Napoli-Coach Antonio Conte für eine zweite Amtszeit ins Gespräch gebracht. "Wäre ich Verbandschef, würde ich mich selbst in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass der Name von Antonio Conte unter den Kandidaten auftaucht - aus vielen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld", sagte der 56-Jährige laut der "Gazzetta dello Sport".

Conte war bereits von 2014 bis 2016 Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Er übernahm das Amt nach der Weltmeisterschaft in Brasilien und führte Italien bis zur Europameisterschaft 2016, bei der seine Mannschaft im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Deutschland ausschied.

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