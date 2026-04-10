Italien: Verband findet nach Rücktritt von Gattuso Trainerregelung für nächste Spiele

Der italienische Fußball-Verband hat sich auf einen Trainer für die kommenden Testspiele festgelegt. Die Wahl fällt auf einen Nachwuchstrainer.

Nach der Trennung von Gennaro Gattuso wird der U21-Coach Silvio Baldini vorerst die italienische Fußball-Nationalmannschaft betreuen. Das teilte der Verband FIGC am Freitag mit.

Baldini wird demnach für die Testspiele des viermaligen Weltmeisters am 3. Juni in Luxemburg und vier Tage später in Griechenland an der Seitenlinie stehen.

Die FIGC und Gattuso hatten nach der verpassten Qualifikation für die XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada ihre Zusammenarbeit beendet. Einen neuen Vollzeit-Nationaltrainer will der Verband erst nach den Präsidentschaftswahlen im Juni ernennen.