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WM 2026: Antonio Conte bringt sich als italienischer Nationaltrainer ins Spiel - "Würde mich in Betracht ziehen"
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:02 Min
Antonio Conte ist offen dafür, den Posten als italienischer Nationaltrainer erneut zu übernehmen. Es wäre eine Rückkehr nach zehn Jahren.
Napoli-Coach Antonio Conte hat sich für eine zweite Amtszeit als italienischer Fußball-Nationaltrainer ins Gespräch gebracht. "Wäre ich Verbandschef, würde ich mich selbst in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass der Name von Antonio Conte unter den Kandidaten auftaucht - aus vielen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld", sagte der 56-Jährige laut der "Gazzetta dello Sport".
Conte war bereits von 2014 bis 2016 Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Er übernahm das Amt nach der Weltmeisterschaft in Brasilien und führte Italien bis zur Europameisterschaft 2016, bei der seine Mannschaft im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen Deutschland ausschied.
Nachdem Italien in der vergangenen Woche zum dritten Mal in Serie die Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst hatte, trat Trainer Gennaro Gattuso zurück. Conte zählt zusammen mit Milans Coach Massimiliano Allegri zu den aussichtsreichsten Kandidaten für den Trainerposten.
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