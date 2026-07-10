ran Fußball WM 2026: "Eindeutig gekauft" – Mbappe-Show lässt Fans fragend zurück Videoclip • 03:14 Min Link kopieren Teilen

Kylian Mbappe schießt Frankreich bei der WM ins Halbfinale. ran zeigt die beeindruckenden Zahlen des Real-Stars bei den WM-Endrunden.

Es gibt sie im Fußball immer wieder: Unterschiedsspieler. Spieler, die bei ihren Teams einen überproportional hohen Anteil am Erfolg haben. Ein solcher Spieler ist Kylian Mbappe bei der französischen Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft steht die Equipe Tricolore nach dem 2:0-Sieg gegen Marokko im Halbfinale – und der 27-Jährige hat daran einen großen Anteil. Deschamps: Anfang mit Bayern-Star Olise "mühsam" Seine Bedeutung für das Team von Trainer Didier Deschamps zeigte sich dabei auch wieder im Viertelfinale gegen die Marokkaner. Zwar verschoss Mbappe in der ersten Halbzeit einen Elfmeter. Mit seinem Tor zum 1:0 und dem Assist zum 2:0 durch Ousmane Dembele hatte er aber entscheidenden Anteil am Einzug in die Runde der letzten Vier.

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Topwerte bei der WM 2026 Ein Treffer, ein Assist und ein verschossener Elfmeter – in der WM-Geschichte gab es das in den vergangenen 60 Jahren nur viermal. Kurios: Nur zwei Tage zuvor vollbrachte Lionel Messi für Argentinien im Duell gegen Ägypten (3:2) das gleiche Kunststück. Die Statistiken von Mbappe gegen Marokko waren dabei die Fortsetzung von unzähligen Topzahlen und Bestmarken, die er bei dieser und bei den beiden vorherigen Endrunden abgeliefert hat. 20 WM-Spiele hat der Franzose in seiner Karriere bislang absolviert, gelungen sind ihm dabei exakt 20 Tore. In der ewigen WM-Torschützenliste liegt er nur einen Treffer hinter Spitzenreiter Lionel Messi, hat im Alter von 27 Jahren aber noch viel Zeit, um auf lange Sicht selbst Rekordhalter zu werden.

Kampf gegen Messi um den Goldenen Schuh Bei der laufenden Endrunde bringt es der Profi von Real Madrid nach dem Viertelfinale bereits auf acht Tore und drei Assists. Mit seinem achten Treffer zog Mbappe dabei auch mit Messi gleich, der bei der laufenden WM ebenso oft getroffen hat. Beide kämpfen nun um den "Goldenen Schuh", den sich Mbappe bereits vor vier Jahren sichern konnte. Kommentar: Frankreichs X-Faktor heißt nicht Kylian Mbappe Sollte der Franzose die Trophäe erneut nach Hause holen, wäre er der erste Spieler der Geschichte, dem dies bei zwei WM-Turnieren gelungen ist. Messi hat allerdings sein Viertelfinale gegen die Schweiz (Sonntag, ab 3 Uhr im Liveticker) noch vor sich und kann entsprechend wieder davonziehen.

Mbappe bekommt noch zwei Spiele Durch den Einzug der Franzosen in das Halbfinale steht bereits fest, dass Mbappe noch zwei weitere Spiele bekommt, um sein Scorer-Konto nach oben zu schrauben. Beeindruckend zudem: Seit dem Marokko-Duell ist Mbappe der erste Franzose, der es im Jersey der Equipe Tricolore auf 100 Torbeteiligungen gebracht hat. Momentan steht er bei 64 Toren und 36 Vorlagen. Wie aber schlug sich der Real-Star bei den beiden vorangegangenen Weltmeisterschaften?

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WM 2018 in Russland 2017 debütierte Mbappe im Alter von 18 Jahren für die französische Nationalmannschaft, bei der WM ein Jahr später feierte er direkt mit seinem Team den Titel. Er ist bis heute der jüngste bei einer WM eingesetzte französische Spieler. Und dabei erzielte er bereits überaus wichtige Tore. Pressestimmen zum Viertelfinale Frankreich vs. Marokko: "Erst harmlos, dann mitreißend" Viermal netzte er bei seiner ersten WM ein. Gegen Peru traf er in der Gruppenphase und sicherte den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale. Dort wiederum traf er beim 4:3 gegen Argentinien gleich zweimal und wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Und auch im Finale, beim 4:2 gegen Kroatien, war er als Torschütze erfolgreich.