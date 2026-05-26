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Lionel Messi bei Miami-Sieg ausgewechselt - Diagnose da! Ist die WM in Gefahr?
Aktualisiert:von SID
ran Fußball Bundesliga
Relegation: Wolfsburg-Star demoliert Kabinentür
Videoclip • 01:18 Min
Schrecksekunde um Lionel Messi: Im MLS-Spiel zwischen Inter Miami und Philadelphia Union muss der Superstar offenbar angeschlagen ausgewechselt werden - und das wenige Wochen vor WM-Start. Jetzt gibt es eine Diagnose.
Knapp drei Wochen vor dem Beginn der Fußball-WM hat Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien einen Schrecken eingejagt.
Im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) bat der Superstar beim 6:4 (4:4) seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung. Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel.
Messi-Diagnose da: Zwangspause vor der WM
Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos spielte Messis Auswechslung bei dem spektakulären Spiel auf regennassem Rasen und eine mögliche Verletzung anschließend herunter. "Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen", sagte der 62 Jahre alte Argentinier.
Nun gibt es eine offizielle Diagnose. Sein Klub spricht von einer "Muskelermüdung im linken Oberschenkel". Messi solle nun zehn Tage pausieren, um sich vollständig zu erholen.
Das erste WM-Spiel der Argentinier findet am 16. Juni in Kansas City statt, Auftaktgegner in der Gruppe J ist Algerien. Der Titelverteidiger hat seinen WM-Kader noch nicht bekanntgegeben, auch der bald 39 Jahre alte Messi hat sich bislang nicht zu einer Teilnahme an seiner dann sechsten WM-Endrunde geäußert.
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