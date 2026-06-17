ran Fußball DFB-Team: Sane-Kritik? Joshua Kimmich wird deutlich Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Der Weltmeister von 1990 spricht im ran-Interview über die Leistung der deutschen Offensive gegen Curaçao. Littbarski äußert sich auch zur Joker-Rolle von Deniz Undav und erklärt, worauf es bei einer WM ankommt.

ran: Pierre Littbarski, der 7:1-Sieg gegen Curaçao im ersten Gruppenspiel der WM war überzeugend. Wie hat Ihnen die Offensive des DFB-Teams gefallen? Pierre Littbarski: Sehr gut. Ich habe in dem Spiel Sachen gesehen, die ich sehr lange so nicht gesehen habe. Das hat mich sehr erfreut. Speziell, dass unsere Mannschaft viele verschiedene Lösungen gefunden hat. Dass nicht nur eintönig auf eine Angriffsart gesetzt wurde. Besonders die Kombinationen durch die Mitte, diese Dreierkombinationen wie vor dem Führungstor durch Felix Nmecha – das war schon klasse! WM 2026: Wie die Trinkpausen den Fußball verändern

WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel ran: Die sieben Tore wurden von sechs verschiedenen Spielern erzielt. Könnte diese Torgefährlichkeit von verschiedenen Positionen zur großen Stärke der Nationalmannschaft bei dieser WM werden? Littbarski: Auf alle Fälle. Wir sind viel schwieriger auszurechnen. Lange Zeit war es ja so, dass sich die gegnerischen Abwehrspieler sehr stark auf Florian Wirtz konzentrieren konnten. Und jetzt sind die beiden Spieler auf der Sechser- und Achter-Position torgefährlich geworden. Das gab es – mit Ausnahme von Leon Goretzka – sehr selten in den letzten Jahren. Das eröffnet Mannschaft und Trainer völlig neue Möglichkeiten. Die gegnerischen Abwehrspieler müssen jetzt auch auf die Spieler aus der zweiten Reihe aufpassen. Das fand ich super interessant.

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Littbarski: Hier hat das DFB-Team noch Verbesserungsbedarf ran: Trotz der sieben Tore: Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf? Littbarski: Ich würde nicht sagen, dass es Verbesserungsbedarf gibt. Ich finde, die Mannschaft sollte genau so weiterspielen. Ich bin immer ein Kritiker von Leroy Sané gewesen, aber gegen Curaçao fand ich auch ihn gut. Er hat seine Torchancen gehabt. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn er ein Erfolgserlebnis gehabt hätte. Wir haben auch noch gute Spieler in der Hinterhand. Man könnte zum Beispiel probieren, mit Jamie Leweling über die rechte Seite noch mehr hinter die Abwehr zu kommen. Aber insgesamt gibt es keinen Grund, viel zu ändern. ran: Sie haben vor der WM die Nominierung von Leroy Sané und die Nichtnominierung des Kölners Saïd El Mala kritisiert. Hat Sané aus Ihrer Sicht nun seine Nominierung gerechtfertigt? Littbarski: Was heißt gerechtfertigt? Ich bewerte immer nur das, was die Spieler zuletzt gezeigt haben. Vor der WM fand ich, dass Sané nicht so gut gespielt hat - und jetzt hat er gut gespielt. Das gibt dem Trainer recht. Und wir freuen uns am Ende alle, wenn wir erfolgreich sind. Das war eine Leistung von Sané, auf die man aufbauen kann.

Natürlich hört kein Spieler gerne, dass er ein sehr guter Joker ist. Pierre Littbarski über Deniz Undav

ran: Deniz Undav hat nach seiner Einwechslung eine sehr gute Leistung gezeigt, ein Tor erzielt und zwei Treffer vorbereitet. Drängt er in die Startelf oder ist die Rolle als Joker perfekt für ihn? Littbarski: Natürlich hört kein Spieler gerne, dass er ein sehr guter Joker ist. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt in dieser Konstellation sehr gut aufgestellt sind. Jamal Musiala findet langsam seinen Rhythmus, links spielt Wirtz und rechts Sané, dazu vorne drin mit Kai Havertz ein sehr eckiger, unbequemer Spieler. Diese Spieler würde ich in der Startelf lassen. Dahinter haben wir dann mit Undav und Nick Woltemade zwei gute Waffen, das gibt dem Bundestrainer Möglichkeiten. ran: André Schürrle stand bei der WM 2014 nie in der Startelf, hatte mit seinen Toren und Vorlagen aber großen Anteil am Titelgewinn. Was zeigt, wie wichtig ein starker Joker wie Undav bei einer WM werden kann… Littbarski: Absolut. Der Junge hat einfach einen Lauf. Das wissen die Gegner auch. Je schwieriger die Spiele werden, desto wichtiger wird es, Alternativen zu haben. Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft bei dieser WM acht Spiele haben wird. Und dann kommt es natürlich immer mal zu Formschwankungen bei Spielern. Deshalb ist es wichtig, eine Startelf zu haben – aber eben auch Leute dahinter, die auf dem gleichen Level sind.

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