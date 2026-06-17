WM 2026
WM 2026: England vs. Kroatien heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
WM 2026 live: England - Kroatien im Stream
Für die englische Nationalmannschaft beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026 mit dem Spiel gegen Kroatien. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit.
Bringt der deutsche Nationaltrainer Thomas Tuchel den Engländern den ersten WM-Titel seit 1966? Diese Frage wird bei der Endrunde im Sommer 2026 beantwortet, in die die "Three Lions" mit dem Duell gegen Kroatien starten.
Tuchel sorgte nach souveräner WM-Qualifikation zuletzt mit seiner Nominierung des WM-Kaders für Aufsehen. Er verzichtete unter anderem auf Cole Palmer (FC Chelsea), Phil Foden (Manchester City) und Harry Maguire (Manchester United). Ebenso nicht dabei ist Real Madrids Trent Alexander-Arnold.
Entsprechend wurde Tuchel für seine Nominierungen auf der Insel durchaus heftig kritisiert, sogar von einem "deutschen Spion" war mit Blick auf den Nationaltrainer die Rede.
Nun bekommen Tuchels Engländer direkt zum Turnierstart eine klare Standortbestimmung gegen Kroatien. Der Balkan-Staat war zuletzt bei den Endrunden immer weit gekommen, wurde 2018 in Russland Zweiter und vier Jahre später in Katar Dritter. Die Kroaten marschierten ungeschlagen durch die Qualifikation und peilen erneut eine Überraschung bei der WM an. Im Kader der Kroaten sind auch mehrere Bundesliga-Profis wie Bayerns Josip Stanisic oder Freiburgs Igor Matanovic.
England vs. Kroatien heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Mittwoch, 17. Juni 2026, 22:00 Uhr (MESZ)
Spielort: AT&T Stadium, Arlington (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe L
England - Kroatien heute live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel England gegen Kroatien läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt der Engländer gegen Kroatien wird live im ZDF übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Das erste Spiel der Engländer findet um 22:00 Uhr deutscher Zeit statt.
Auch interessant: WM 2026: Spielt Harry Kane? Voraussichtliche England-Aufstellung
WM 2026: England vs. Kroatien im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu England gegen Kroatien gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive Toren, Highlights und allen wichtigen Szenen.
England gegen Kroatien: Die Gegner im Check
England: Unter der Leitung von Thomas Tuchel gehen die "Three Lions" als einer der großen Favoriten in dieses Turnier. Nach einer souveränen Qualifikation und einem überzeugenden 3:0-Sieg in der Generalprobe gegen Costa Rica scheint das Team bereit für den ersten großen Titel seit 1966. Mit Kapitän Harry Kane, der als zentrale Figur in Tuchels System agiert, verfügt England über enorme offensive Qualität und eine gefestigte Defensive.
Kroatien: Die Kroaten haben sich in den letzten Jahren als "Turniermannschaft" schlechthin etabliert. Trotz des fortschreitenden Alters ihrer goldenen Generation um Luka Modrić ist das Team taktisch extrem diszipliniert und schwer zu schlagen. Sie marschierten ungeschlagen durch die Qualifikation und setzen auf eine Mischung aus erfahrenen Stars und hungrigen Bundesliga-Legionären wie Josip Stanisic und Igor Matanovic.
Direkter Vergleich
Die Duelle zwischen England und Kroatien haben in den letzten Jahrzehnten eine besondere Geschichte geschrieben, geprägt von dramatischen Begegnungen bei großen Turnieren. Ein unvergessener Höhepunkt aus englischer Sicht ist der 1:0-Sieg bei der UEFA EURO 2020 (gespielt 2021) im Wembley Stadion, bei dem Raheem Sterling den entscheidenden Treffer erzielte. Kroatien wiederum ist für seine taktische Finesse bekannt, mit der sie England bereits in der Vergangenheit vor große Probleme gestellt haben – etwa im Halbfinale der WM 2018. Beide Teams kennen sich bestens und begegnen sich auf Augenhöhe.
Der Spielort: AT&T Stadium
Das Aufeinandertreffen findet im AT&T Stadium in Arlington, Texas statt. Das Stadion, das normalerweise die Dallas Cowboys in der NFL beheimatet, ist einer der beeindruckendsten Austragungsorte der WM 2026. Die Arena ist für ihre gigantischen Videowände und die enorme Kapazität bekannt und bietet den perfekten Rahmen für dieses hochkarätige Gruppenfinale.
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